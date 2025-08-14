Оздоровчі виплати для вчителів — розмір і чи мають право педагоги-пенсіонери

Вчителька в класі. Фото: Freepik

В Україні педагогічні працівники та науково-педагогічні працівники навіть під час війни мають право на додаткову одноразову виплату у вигляді матеріальної допомоги на оздоровлення під час відпустки. Відомо, який передбачений розмір, чи мають право на виплату педагоги-пенсіонери та хто точно не отримає відповідну підтримку у 2025 році.

Питання нарахування виплат передбачене законом "Про освіту".

Реклама

Читайте також:

Правила виплати "оздоровчих" для педагогів у 2025 році

Згідно із ч. 1 ст. 57 закону "Про освіту", кожен педагогічний та науково-педагогічний працівник має право на виплату однієї допомоги для оздоровлення протягом року.

За інформацією Міністерства освіти, сума "оздоровчих" не залежить від навантаження конкретного працівника, тому допомогу надають фіксовану. Вона дорівнює розміру окладу (ставка зарплати) педагога. Тобто, під час розрахунку не беруть до уваги тижневе чи річне навчальне навантаження, а також обсяг роботи.



Щодо особливостей визначення суми матдопомоги для працівників освітньої сфери, то вона має враховувати усі підвищення, що стосуються оплати праці.

Які передбачені обмеження та інші нюанси виплати для освітян

Згідно із законодавчими нормами, педагогам-сумісникам "оздоровчі" виплати не передбачені, оскільки їх мають нараховувати тільки за основним місцем праці.

Щодо вчителів-пенсіонерів, у яких укладені строкові трудові договори, то вони також мають право на відпустку разом нарахуванням оздоровчих виплат.

Зокрема, вчителям, які отримують пенсію за віком і працюють за строковим договором, надають щорічну основну відпустку за графіком, затвердженим у закладі, та виплачують допомогу на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставка зарплати).

Якщо термін відпустки повністю або частково перевищує термін договору, то він продовжується до завершення відпустки.

Що стосується тих, хто працює не з повним педагогічним навантаженням, то законодавством чітко не визначено, у якому розмірі мають отримувати матдопомогу такі педагогічні працівники. Як правило, виплачують у розмірі ставки заробітної плати.

Також, якщо дозволяє зарплатний фонд та є затверджене рішення в кошторисах, передбачене надання матдопомоги іншим працівникам закладів освіти, які не працюють на педагогічних та науково-педагогічних посадах. Сума також не повинна перевищувати один посадовий оклад на рік.

Раніше ми писали, що профспілки схвалили пропозиції до проєкту закону про держбюджет-2026. У вимогах просять суттєво підвищити рівень мінімальної заробітної платні.

Також повідомляли, що дехто з працівників має право на додаткову неоплачувану відпустку. Українцям пояснили, чи врахують її до страхового стажу.