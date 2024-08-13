Цены в Украине — на рынке подорожали популярные овощи

Овощной рынок. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в августе 2024 года фермеры обновили цены на овощи так называемого "борщевого набора". Неожиданно в разгар сезона взлетели в цене картофель, морковь и помидоры.

Об этом сообщают аналитики портала EastFruit.

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Как изменилось предложение и цены на овощи в августе

Как отмечают эксперты, на украинском агрорынке вырос объем предложения ряда овощей, в частности, репчатого лука. На прошлой неделе он стал самой продаваемой позицией в овощном сегменте.

Также активизировалось предложение картофеля, моркови и огурцов. А вот количество продавцов помидоров сокращается вторую неделю подряд.

Наиболее продаваемые продукты:

Графика. Источник: east-fruit

Производители предлагают в опте по более высоким ценам такие овощи:

кабачок — 20-25 грн/кг (было неделю назад 8-10 грн/кг);

помидор — 20-40 грн/кг (с 10-25 грн/кг);

картофель — 12-18 грн/кг (было 10-16 грн/кг);

морковь — 12-16 грн/кг (с 10-14 грн/кг);

перец Белозерка — 30-35 грн/кг (с 20-25 грн/кг).

Что подешевело на рынке:

огурцы — 30-45 грн/кг (с 35-55 грн/кг);

сладкий перец — 25-50 грн/кг (с 45-50 грн/кг);

лук репчатый — 10-15 грн/кг (с 12-15 грн/кг);

капуста — 15-20 грн/кг (с 20-25 грн/кг);

укроп — 100-200 грн/кг (из 150-200 грн/кг);

петрушка — 100-200 грн/кг (со 150-200 грн/кг).

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине в 2024 году будут происходить такие валютные курсовые колебания, которые позволят контролировать инфляционные ожидания и достичь целей по инфляции с прогнозируемых 8,7% до 5%. Известно, когда ожидать снижения потребительских цен.

Также мы писали, что в августе 2024 украинские магазины переписали ценники на мясную продукцию. В частности, подорожали все виды свинины.