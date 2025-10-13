Платежки за природный газ — зачем менять тип получения счетов

Коммунальные квитанции в руках. Фото: Новини.LIVE

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили, в чем целесообразность изменения типа получения счета на более современный. Речь идет о переходе на удобный вариант поступления платежек сразу после их формирования, что позволит не ожидать каждый раз 20-го числа, а своевременно осуществлять расчеты за голубое топливо.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза в соцсети Facebook.

Оперативное получение платежек за газ

Как объясняют в Нафтогазе, потребители могут получать распечатанные бумажные счета не только через Укрпочту, а через партнеров:

в отделениях банка ПУМБ, АБ "УКРГАЗБАНК", отделениях/терминалах Новой почты, Ощадбанка;

терминалах самообслуживания ПриватБанка, City24 и EasyPay.

Однако клиенты могут получать платежки за потребленный газ гораздо быстрее и удобнее, если выбрать вариант онлайн-счетов. Такой способ получения платежек позволит не ждать второй декады месяца, ведь они высвечиваются в личном кабинете сразу после формирования, что также позволит сэкономить время.

"Хотим заметить, что большинство наших клиентов, получают платежки за потребленный газ онлайн, поскольку их можно получить гораздо быстрее (уже после 12-го числа). Так Вы экономите свое время", — говорится в сообщении.

Как изменить тип получения счета

Если клиенты желают иметь счета в онлайн-формате, то для этого необходимо изменить тип получения счета в личном кабинете. Это можно сделать максимально просто:

необходимо создать или зайти в личный кабинет на официальном сайте;

выбрать из доступных раздел "Настройки";

нажать на пункт "Получать счета online".

Для того, чтобы просмотреть отправленную платежку ранее в чат-боте или личном кабинете (сразу после формирования), нужно:

в личном кабинете зайти в раздел "История расчетов";

напротив желаемого месяца нажать на пункт "Получить счет";

в чат-ботах Gasua в Viber/Telegram выбрать лицевой счет и нажать на функцию "Загрузить счет".

"Чат-бот сформирует для Вас ссылку, по которой Вы сможете просмотреть информацию", — добавили в газоснабжающей компании.

Сообщение компании. Источник: Нафтогаз

Ранее мы писали, что клиенты Нафтогаз могут вернуть переплаченные или ошибочно присланные средства. В компании рассказали о правилах подачи заявки и какие нужны для этого документы.

Еще рассказывали, что украинцы имеют право самостоятельно сменить поставщика газа. Сделать это можно онлайн, в частности, подав заявку на портале "Приват24".