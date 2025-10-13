Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
Головна Фінанси Отримання платіжок — у Нафтогазі зробили важливу заяву

Отримання платіжок — у Нафтогазі зробили важливу заяву

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 08:50
Платіжки за природний газ — навіщо змінювати тип отримання рахунків
Комунальні квитанції в руках. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили, у чому доцільність зміни типу отримання рахунку на більш сучасний. Йдеться про перехід на зручний варіант надходження платіжок одразу після їх формування, що дозволить не очікувати щоразу 20 числа, а своєчасно здійснювати розрахунки за блакитне паливо.  

Про це повідомила пресслужба Нафтогазу у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Оперативне отримання платіжок за газ  

Як пояснюють у Нафтогазі, споживачі можуть отримувати роздруковані паперові рахунки не тільки через Укрпошту, а через партнерів:

  • у відділеннях банку ПУМБ, АБ "УКРГАЗБАНК", відділеннях/терміналах Нової пошти, Ощадбанку;
  • терміналах самообслуговування ПриватБанку, City24 та EasyPay. 

Однак клієнти можуть отримувати платіжки за спожитий газ набагато швидше та зручніше, якщо обрати варіант онлайн-рахунків. Такий спосіб отримання платіжок дозволить не чекати другої декади місяця, адже вони висвічуються в особистому кабінеті одразу після формування, що також дасть змогу заощадити час.

"Хочемо зауважити, що більшість наших клієнтів, отримують платіжки за спожитий газ онлайн, оскільки їх можна отримати набагато швидше (вже після 12-го числа). Так Ви економите свій час", — йдеться у повідомленні.

Як змінити тип отримання рахунку 

Якщо клієнти бажають мати рахунки в онлайн-форматі, то для цього необхідно змінити тип отримання рахунку в особистому кабінеті. Це можна зробити максимально просто: 

  • необхідно створити або зайти в особистий кабінет на офіційному сайті;
  • обрати з доступних розділ "Налаштування";
  • натиснути на пункт "Отримувати рахунки online".

Для того, щоб переглянути відправлену платіжку раніше у чат-боті або особистому кабінеті (одразу після формування), потрібно:

  • в особистому кабінеті зайти в розділ "Історія розрахунків";
  • навпроти бажаного місяця натиснути на пункт "Отримати рахунок";
  • у чат-ботах Gasua у Viber/Telegram обрати особовий рахунок та натиснути на функцію "Завантажити рахунок". 

"Чат-бот сформує для Вас посилання, за яким Ви зможете переглянути інформацію", — додали у газопостачальній компанії.

Повідомлення компанії. Джерело: Нафтогаз

Раніше ми писали, що клієнти Нафтогаз можуть повернути переплачені чи помилково надіслані кошти. У компанії розповіли про правила подачі заявки та які потрібні для цього документи.  

Ще розповідали, що українці мають право самостійно змінити постачальника газу. Зробити це можна онлайн, зокрема, подавши заявку на порталі "Приват24".  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
