ЮНИСЕФ продолжает оказывать семьям финансовую и гуманитарную помощь зимой

Деньги передают из рук в руки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Детский фонд UNICEF продолжает осуществлять доставку товаров первой необходимости для семей, нуждающихся больше всех в поддержке и проживающих вблизи линии фронта. Также около 39 семей получили денежную помощь.

Об этом сообщает фонд на своей странице в соцсети Facebook.

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Помощь украинцам от фонда UNICEF

Представители Детского фонда UNICEF вместе с партнерами продолжают доставлять гуманитарные товары для семей с детьми в прифронтовых регионах.

"За это время ЮНИСЕФ продолжает поддерживать украинские семьи с детьми и помогает пережить еще одну суровую зиму... Помощь оказывается при поддержке USAID's Bureau for Humanitarian Assistance и EU Civil Protection & Humanitarian Aid. Каждый ребенок должен быть защищен!", — отмечают в фонде.

Речь идет о программе помощи, объявленной несколько месяцев назад, для подготовки к зимнему периоду 2024/2025. Тогда партнерами выступили Евросоюз, правительства Дании, Республики Корея, Норвегии, США и Хорватии, UNICEF. Фонд обязался предоставлять широкий спектр помощи, среди которых предоставление материалов для отопления, финансовая и другая помощь наиболее уязвимым семьям с детьми.

Какие результаты работы фонда

За это время UNICEF предоставил:

для 38,87 тыс. семей из прифронтовых регионов — денежную помощь;

для 5,35 тыс. семей — твердое топливо, зимнюю одежду для детей и одеяла;

для 700 школ — гранты для поддержки очного обучения 417 тыс. детей;

в 19 громадах — на ремонт теплоснабжающих систем для обеспечения теплом 1,5 млн человек.

Также эвакуированные из опасных регионов семьи с детьми могут получить пособие от Детского фонда UNICEF. Размер выплат — 10,8 тыс. грн для каждого члена семьи. Однако на одну семью максимально выплачивают пособие для пяти человек, среди которых — не более двух взрослых.

Семья может обратиться за получением дополнительной информации о помощи от UNICEF на горячую линию по телефону 0 800 600 017 (выбрать "2" после соединения, звонки бесплатны).

Ранее мы писали, что во второй декаде января следующего года украинцы смогут подать заявки на многоцелевую финансовую помощь от UNHCR Ukraine. Благотворители снова будут осуществлять регистрации в ряде городов.

Также мы сообщали, что с нового года внутренние переселенцы получат не только выплаты на жительство, но и новый вид помощи. Речь идет о субсидиях на аренду жилья.