ЮНІСЕФ продовжує надавати родинам фінансову та гуманітарну допомогу взимку

Гроші передають з рук в руки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Дитячий фонд UNICEF продовжує здійснювати доставку товарів першої необхідності для родин, які потребують найбільше підтримки, і проживають поблизу лінії фронту. Також майже 39 сімей отримали грошову допомогу.

Про це інформує фонд на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Допомога українцям від фонду UNICEF

Як зазначається, представники Дитячого фонду UNICEF разом із партнерами продовжують доставляти гуманітарні товари для сімей з дітьми у прифронтових регіонах.

"За цей час ЮНІСЕФ продовжує підтримувати українські родини з дітьми та допомагає пережити ще одну сувору зиму... Допомога надається за підтримки USAID's Bureau for Humanitarian Assistance та EU Civil Protection & Humanitarian Aid. Кожна дитина має бути захищеною!" — зауважують у фонді.

Йдеться про програму допомоги, оголошену кілька місяців тому, для підготовки до зимового періоду 2024/2025. Тоді партнерами виступили: Євросоюз, уряди Данії, Республіки Корея, Норвегії, США та Хорватії, ЮНІСЕФ. Фонд зобов'язався надавати широкий спектр допомоги, серед якої надання матеріалів для опалення, фінансова та інша допомога найбільш уразливим сім’ям з дітьми.

Які результати роботи фонду

За цей час UNICEF надав:

для 38,87 тис. сімей з прифронтових регіонів — грошову допомогу;

для 5,35 тис. сімей — тверде паливо, зимовий одяг для дітей та ковдри;

для 700 шкіл — гранти для підтримки очного навчання 417 тис. дітлахів;

у 19 громадах — на ремонт теплопостачальних систем для забезпечення теплом 1,5 млн людей.

Також евакуйовані з небезпечних регіонів сім'ї із дітьми можуть отримати грошову допомогу від Дитячого фонду UNICEF. Розмір виплат — 10,8 тис. грн для кожного члена родини. Проте на одну родину максимально виплачують допомогу для п'ятьох осіб, серед яких — не більше двох дорослих осіб.

Родини можуть звернутися за отриманням додаткової інформації щодо допомоги від UNICEF на гарячу лінію за телефоном 0 800 600 017 (обрати "2" після з'єднання, дзвінки безплатні).

Раніше ми писали, що у другій декаді січня наступного року українці матимуть змогу подати заявки на багатоцільову фінансову допомогу від UNHCR Ukraine. Благодійники знову здійснюватимуть реєстрації у низці міст.

Також ми повідомляли, що з нового року внутрішні переселенці отримають на тільки виплати на проживання, а й новий вид допомоги. Йдеться про субсидії на оренду житла.