Мужчина читает книгу при свете свечи во время отключений электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

Подготовка к отключению электричества на три суток может обойтись в несколько тысяч гривен, если дома нет запасов воды, продуктов, портативного зарядного устройства и фонаря. Одному человеку понадобится примерно 3 500–5 300 грн, а семье из двух взрослых и ребенка — от 8 400 до 12 400 грн. Расходы можно сократить, если часть необходимых вещей уже есть дома.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Шелтер".

Реклама

Сколько стоит подготовка к блэкауту для одного человека

Если электроэнергии нет 72 часа, водоснабжение работает с перебоями, а электроплита не функционирует, нужно заранее позаботиться о воде, еде, освещении и связи.

Для человека, который начинает подготовку с нуля, основные расходы будут следующими:

питьевая вода — около 140 грн;

продукты на три суток — 1 000–1 300 грн;

портативный аккумулятор — 900–1 600 грн;

освещение — 200–500 грн;

емкости для технической воды — 700–1 000 грн;

средства гигиены, необходимые лекарства, батарейки, кабели и прочие мелочи — 500–800 грн.

В целом базовый набор обойдется примерно в 3 500–5 300 грн. Это ориентировочная сумма для тех, у кого нет необходимых вещей и кто покупает их впервые.

Читайте также:

Сколько денег нужно семье с ребенком

Для семьи из двух взрослых и ребенка расходы будут выше из-за необходимости запастись дополнительными продуктами, водой и средствами гигиены. Также желательно иметь как минимум два powerbank, чтобы в случае разрядки одного устройства семья не осталась без связи.

Ориентировочный бюджет на три суток:

питьевая вода — около 420 грн;

продукты — 3 000–3 900 грн;

два внешних аккумулятора — 1 800–3 200 грн;

освещение — 400–900 грн;

емкости для воды — 1 400–1 800 грн;

гигиена, аптечка и детские принадлежности — 1 000–1 500 грн;

прочие необходимые вещи — 400–700 грн.

В итоге подготовка к трёхдневному отключению электричества обойдётся семье примерно в 8 400–12 400 грн. Окончательная сумма будет зависеть от выбора товаров, потребностей ребенка и запасов, которые уже есть дома.

Сколько воды нужно на три дня без света

На одного взрослого человека рекомендуется предусмотреть около 3 литров питьевой воды в сутки и ещё 10–12 литров для гигиены и бытовых нужд. На три дня это составляет 39–45 литров воды.

Для двух взрослых и ребенка школьного возраста понадобится примерно 117–135 литров. Для малышей потребности могут отличаться в зависимости от возраста и обстоятельств.

В то же время покупать весь запас в бутылках необязательно. Питьевую воду лучше хранить в закрытых бутылках или чистых пищевых емкостях, а техническую воду можно заранее набрать из водопровода. Для хранения подойдут чистые канистры и другие емкости, предназначенные для воды.

Какие продукты купить перед отключением электричества

Запас еды стоит формировать из продуктов, которые могут храниться без холодильника и не требуют приготовления. Это особенно важно, если дома есть электрическая плита, а альтернативного способа приготовления пищи нет.

В набор можно включить:

мясные, рыбные и овощные консервы;

хлебцы, сухари и печенье;

орехи и сухофрукты;

шоколад и энергетические батончики;

фрукты и другие продукты длительного хранения.

Стоимость такого запаса на три дня для одного человека составит примерно 1 000–1 300 грн, а для семьи из двух взрослых и ребенка — 3 000–3 900 грн.

Не стоит полагаться на то, что холодильник сохранит все продукты в течение длительного отключения. Если не открывать дверцу, холодильник обычно поддерживает безопасную температуру около четырех часов, а полная морозильная камера — до 48 часов. Поэтому скоропортящиеся продукты не должны составлять основу аварийного запаса.

Как сэкономить при подготовке к отключению электричества

Чтобы не тратить всю сумму сразу, стоит сначала проверить домашние запасы и составить список того, чего не хватает. Необязательно покупать все заново, если дома уже есть фонарики, аптечка, батарейки, портативный аккумулятор или подходящие емкости для воды.

Сократить расходы помогут несколько простых решений:

Не покупать техническую воду в бутылках. Ее можно заранее набрать в чистые подходящие емкости. Использовать привычные продукты. Запас лучше формировать из продуктов, которые семья регулярно употребляет, постепенно пополняя израсходованное. Проверить имеющиеся устройства. Перед покупкой нового powerbank стоит убедиться, что старый работает и держит заряд. Начать с базовых вещей. Сначала стоит позаботиться о воде, продуктах, освещении и связи, а уже потом рассматривать более дорогое оборудование.

Таким образом, подготовка к трем суткам без света может обойтись от нескольких тысяч до более 12 тысяч гривен. Больше всего на бюджет влияют продукты, портативные зарядные устройства и ёмкости для воды. Если часть необходимых вещей уже есть дома, расходы будут существенно меньше.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, где украинцы могут найти сезонную работу перед Новым годом с зарплатой до 50 000 грн. В предпраздничный период работодатели ищут сотрудников для выполнения временных заданий. Такая занятость позволяет получить дополнительный доход в преддверии зимних праздников.

Также Новини.LIVE сообщали, кто из государственных служащих имеет право на двойное пособие. Отдельные категории работников госорганов могут получать дополнительные выплаты на условиях, предусмотренных законодательством. Чтобы не лишиться причитающихся средств, важно проверить основания для начисления и порядок оформления пособия.