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В магазине отказались принимать гривны: какие купюры кассир может не принять

Ua ru
17 октября 2026 17:35
Кассир отказался принять купюру: что делать покупателю и куда подавать жалобу
Женщины у кассы в магазине. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут столкнуться с отказом при оплате покупок наличными, если кассиру не понравился вид банкноты или возникли сомнения в её подлинности. Однако не каждый такой отказ является обоснованным. Важно знать, какие гривны магазины обязаны принимать и куда обращаться, если возник спор.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Национального банка Украины.

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Когда магазин обязан принимать гривны

Согласно правилам НБУ, торговые заведения и предприятия сферы услуг должны принимать при наличных расчетах банкноты и монеты всех номиналов, которые находятся в обращении и являются платежными средствами. Это касается и изношенных денег, если нет сомнений в их подлинности и платежной способности.

Например, кассир не должен отказывать покупателю только из-за потертости купюры, небольшого загрязнения или других незначительных следов использования. Само по себе такое состояние не означает, что банкнота утратила платежную силу.

В то же время есть исключения. В частности, с 2 марта 2026 года банкноты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов перестали быть платежным средством. Рассчитаться ими в магазине уже нельзя.

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Почему кассир может отказать в оплате

Если сотрудник магазина сомневается в подлинности или платежности банкноты, он может не принимать ее для оплаты товаров или услуг. В таком случае покупателю могут предложить расплатиться другими деньгами.

При этом НБУ подчеркивает: сомнение кассира является субъективным и не означает окончательного вывода о подлинности или платежности денег. Чтобы проверить банкноту, можно обратиться в банк.

Что делать, если магазин не принимает деньги

Если кассир отказался принимать подлинную платежную банкноту, покупатель может попросить объяснить причину отказа и уточнить, речь идет о сомнении в ее подлинности или о том, что банкнота уже не находится в обращении.

Если деньги изношены или повреждены, их можно бесплатно обменять в отделении украинского банка. В случае значительных повреждений банкноту могут направить на экспертизу в Национальный банк Украины.

Если спор с торговым заведением не удается урегулировать, потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу с жалобой и описанием обстоятельств. Стоит сохранить чек, если его выдали, и указать название магазина, дату и причину отказа.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как за время полномасштабной войны изменились зарплаты украинцев. Больше всего выросла оплата труда в отдельных рабочих и строительных профессиях, а самые высокие медианные зарплаты зафиксировали среди руководителей отделов продаж. Также спрос на работников зависит от условий труда, гибкого графика и возможности бронирования.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, кто может не платить за плановую поверку газового счетчика. Если прибор исправен, расходы на такую процедуру уже учтены в тарифе на распределение газа. В то же время за ремонт или работы, связанные с повреждением счетчика, в определенных случаях потребителю, возможно, придется заплатить.

НБУ гривна деньги наличка оплата
Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна

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