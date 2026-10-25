Чоловік читає книжку при світлі свічки під час відключень електроенергії. Фото: Новини.LIVE

Підготовка до блекауту на три доби може обійтися в кілька тисяч гривень, якщо вдома немає запасів води, продуктів, павербанка та ліхтаря. Одній людині знадобиться приблизно 3 500–5 300 грн, а родині з двома дорослими й дитиною — від 8 400 до 12 400 грн. Витрати можна скоротити, якщо частина необхідних речей уже є вдома.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "Шелтер".

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Скільки коштує підготовка до блекауту для однієї людини

Якщо електроенергії немає 72 години, водопостачання працює з перебоями, а електроплита не функціонує, потрібно заздалегідь подбати про воду, їжу, освітлення та зв’язок.

Для людини, яка починає підготовку з нуля, основні витрати будуть такими:

питна вода — близько 140 грн;

продукти на три доби — 1 000–1 300 грн;

павербанк — 900–1 600 грн;

освітлення — 200–500 грн;

ємності для технічної води — 700–1 000 грн;

засоби гігієни, необхідні ліки, батарейки, кабелі та інші дрібниці — 500–800 грн.

Загалом базовий набір обійдеться приблизно у 3 500–5 300 грн. Це орієнтовна сума для тих, хто не має необхідних речей і купує їх уперше.

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Для сім’ї з двох дорослих і дитини витрати будуть більшими через необхідність запастися додатковими продуктами, водою та засобами гігієни. Також бажано мати щонайменше два павербанки, щоб у разі розряджання одного пристрою родина не залишилася без зв’язку.

Орієнтовний бюджет на три доби:

питна вода — близько 420 грн;

продукти — 3 000–3 900 грн;

два павербанки — 1 800–3 200 грн;

освітлення — 400–900 грн;

ємності для води — 1 400–1 800 грн;

гігієна, аптечка та дитячі потреби — 1 000–1 500 грн;

інші необхідні речі — 400–700 грн.

У підсумку підготовка до триденного блекауту коштуватиме родині приблизно 8 400–12 400 грн. Остаточна сума залежатиме від вибору товарів, потреб дитини та запасів, які вже є вдома.

Скільки води потрібно на три дні без світла

На одну дорослу людину рекомендують передбачити близько 3 літрів питної води на добу та ще 10–12 літрів для гігієни й побутових потреб. На три дні це становить 39–45 літрів води.

Для двох дорослих і дитини шкільного віку знадобиться приблизно 117–135 літрів. Для малюків потреби можуть відрізнятися залежно від віку та обставин.

Водночас купувати весь запас у пляшках необов’язково. Питну воду краще зберігати в закритих пляшках або чистих харчових ємностях, а технічну можна завчасно набрати з водогону. Для зберігання підійдуть чисті каністри та інші ємності, призначені для води.

Які продукти купити перед блекаутом

Запас їжі варто формувати з продуктів, які можуть зберігатися без холодильника та не потребують приготування. Це особливо важливо, якщо вдома електрична плита, а альтернативного способу приготування їжі немає.

До набору можна включити:

м’ясні, рибні та овочеві консерви;

хлібці, сухарі та печиво;

горіхи й сухофрукти;

шоколад та енергетичні батончики;

фрукти й інші продукти тривалого зберігання.

Вартість такого запасу на три дні для однієї людини становитиме приблизно 1 000–1 300 грн, а для родини з двома дорослими й дитиною — 3 000–3 900 грн.

Не варто покладатися на те, що холодильник збереже всі продукти протягом тривалого відключення. Якщо не відчиняти дверцята, холодильник зазвичай підтримує безпечну температуру близько чотирьох годин, а повна морозильна камера — до 48 годин. Тому швидкопсувні продукти не повинні становити основу аварійного запасу.

Як заощадити на підготовці до блекауту

Щоб не витрачати всю суму одразу, варто спочатку перевірити домашні запаси та скласти список того, чого бракує. Необов’язково купувати все заново, якщо вдома вже є ліхтарі, аптечка, батарейки, павербанк або придатні ємності для води.

Зменшити витрати допоможуть кілька простих рішень:

Не купувати технічну воду в пляшках. Її можна завчасно набрати в чисті придатні ємності. Використовувати звичні продукти. Запас краще формувати з їжі, яку родина регулярно споживає, поступово поповнюючи використане. Перевірити наявні пристрої. Перед купівлею нового павербанка варто переконатися, що старий працює та тримає заряд. Почати з базових речей. Спочатку варто подбати про воду, продукти, освітлення та зв’язок, а вже потім розглядати дорожче обладнання.

Таким чином, підготовка до трьох діб без світла може коштувати від кількох тисяч до понад 12 тисяч гривень. Найбільше на бюджет впливають продукти, павербанки та ємності для води. Якщо частина необхідних речей уже є вдома, витрати будуть суттєво меншими.

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