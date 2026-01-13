Выплаты ВПЛ — когда государство может заставить вернуть деньги

Женщина держит деньги. Фото: Новини.LIVE

В Украине денежная помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) выплачивается гражданам исключительно при соответствии ряду критериев, предусмотренных законодательством. В случаях, когда органы контроля выяснили неправомерность выплат уже после их начисления, средства взимают "задним числом" через суд.

Об этом рассказывают эксперты БФ "Право на защиту"

Когда государство заставляет вернуть выплаты ВПЛ

Запрет на двойные выплаты для ВПЛ

Юристы проанализировали самые распространенные ситуации и судебные споры по внутренне перемещенным лицам. Одно из дел, когда с переселенца взыскали выплаченные средства, касается начисления двойных выплат для ВПЛ. Получатель подал заявку на себя и детей, а параллельно один ребенок оформил выплаты отдельно. Средства начисляли на одного и того же ребенка дважды длительное время.

Суд признал получателя виновным в чрезмерном начислении выплат и постановил вернуть выплаченную сумму. В таком случае гражданин был обязан проинформировать орган соцзащиты о таких обстоятельствах.

Выезд за границу и получение выплат

Еще одно судебное дело касается выплаты 10 тыс. грн помощи получателю, который находился за границей сверх разрешенного срока. Гражданин должен был сообщить об изменении места жительства, однако этого не сделал. Только во время верификации обнаружили, что человек не живет в Украине. Мужчину суд заставил вернуть излишне выплаченную сумму помощи.

Получение выплат, несмотря на наличие собственного жилья

Суд обязал переселенца вернуть выплаченные средства, поскольку было обнаружено, что имеет в собственности жилье за пределами территорий боевых действий, а площадь превышает норму, предусматривающую право на помощь. Факт наличия недвижимости был выявлен после верификации. Суд установил, что предоставление неполных/недостоверных данных является основанием для возврата денег государству.

Кому предусмотрена помощь на проживание ВПЛ в 2026 году

По информации Пенсионного фонда, в 2026 году выплаты ВПЛ продлят еще на шесть месяцев, если среднемесячный доход на одного члена домохозяйства не превышает четыре прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц.

В январе показатель вырос до 2 595 грн. Учитывая это, максимальный доход для получения помощи составляет 10,38 тыс. грн. Также необходимо иметь категорию уязвимости.

Размер помощи ВПЛ в этом году не изменился:

для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;

для других взрослых лиц — 2 тыс. грн

Ранее мы писали, что в новом году изменились условия предоставления выплат на проживание переселенцам. Они связаны с ростом прожиточного минимума.

Также мы писали, что в стране реализуют программу денежных компенсаций за жилье, утраченное в оккупации. На выплаты смогут рассчитывать переселенцы.