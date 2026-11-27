Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине правительство пересмотрело размеры должностных окладов для должностных лиц и служащих органов местного самоуправления, а также ввело отдельную схему заработной платы для работников Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Кроме того, утвердил отдельный механизм начисления окладов в территориальных громадах, где ведутся боевые действия.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Кабинета министров.

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Какие суммы должностных окладов утвердил Кабмин

Как отмечается, речь идет о принятии постановления № 1460, которое обновило таблицы окладов для городских, поселковых и сельских советов.

Согласно постановлению, должностные оклады работников органов местного самоуправления будут зависеть от численности населения в территориальной громаде.

В частности, для глав громад установлены следующие оклады:

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29 140 грн для громад с населением более 900 тыс. человек;

28 210 грн для громад — от 450 до 900 тыс. человек;

27 350 грн для громад — от 180 до 450 тыс. человек;

26 660 грн для громад — от 70 до 180 тыс. человек;

25 800 грн для громад — от 15 до 70 тыс. человек;

20 640 грн для громад — до 15 тыс. человек.

Должностной оклад первого заместителя главы установлен на уровне: 26 660 грн в крупнейших громадах, 19 780 грн — в громадах с численностью населения до 15 тыс. человек.

От 18 920 грн до 24 430 грн в зависимости от численности населения будут получать заместители главы по вопросам деятельности исполнительных органов, секретарь совета и управляющий делами исполнительного комитета.

От 17 200 грн в громадах с населением до 15 тыс. человек до 21 890 грн в громадах с населением более 900 тыс. человек будут получать старосты.

От 14 390 до 15 830 грн будут колебаться оклады директоров департаментов, от 12 770 до 13 850 грн — у начальников управлений, от 12 410 до 13 310 грн — у начальников отделов или главных бухгалтеров.

Оклады заведующих секторами будут составлять от 10 790 до 11 331 грн.

Главные специалисты будут получать 9 890 грн в громадах с населением более 70 тыс. человек, 9 350 грн — в громадах с численностью от 15 до 70 тыс. человек и 8 680 грн — в громадах с численностью до 15 тыс. человек.

Оклады ведущих специалистов будут составлять от 8 590 до 9 170 грн, специалистов I категории — от 8 500 грн до 9 080 грн, специалисты II категории — от 8 410 грн до 8 720 грн, а специалисты без категории — от 8 320 до 8 630 грн.

Учитывая это, чем больше будет население громады, тем выше будут суммы заработной платы руководителей и сотрудников аппарата.

Обновленные должностные оклады для работников ЦПАУ

В частности, предусмотрены следующие оклады для администраторов Центров предоставления административных услуг. В зависимости от численности населения громады месячные должностные оклады будут составлять:

Свыше 70 тыс. человек — от 15 100 до 15 700 грн;

Свыше 15 до 70 тыс. человек — от 14 400 до 14 900 грн;

До 15 тыс. человек — от 13 800 до 14 300 грн.

Размеры окладов на территориях боевых действий

Как отмечается в постановлении, для определения окладов должностных лиц на территориях боевых действий будут использовать довоенную численность населения громады.

Учитывая это, с 1 января 2027 года оклады таких должностных лиц будут определяться исходя из данных территориальных громад по состоянию на 1 января 2022 года.

Правительство рекомендовало руководству органов местного самоуправления обеспечить выполнение постановления № 1460 в рамках фондов заработной платы, утвержденных бюджетами соответствующих органов.

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