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Главная Финансы Осенью за границу дешевле: где жилье подешевело до 30% и что с билетами

Осенью за границу дешевле: где жилье подешевело до 30% и что с билетами

Ua ru
5 сентября 2026 14:35
Осенние поездки за границу в 2026 году: где дешевле жилье, какие тарифы на поезда и когда ехать выгоднее
Туристка с чемоданом и картой в руках. Источник: magnific.com

Осенние поездки за границу в 2026 году могут быть дешевле летних. После завершения высокого сезона цены на жилье в популярных направлениях снижаются, а спрос на курорты падает. В то же время, значительную часть бюджета составляет дорога, поэтому важно учесть стоимость билетов на поезда и выбрать выгодные даты для путешествия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Expedia.

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Почему осенью можно потратить меньше

С началом учебного года и окончанием основного периода отпусков туристический поток на популярных курортах становится менее активным. Это может повлиять на стоимость проживания: гостиницы пытаются привлечь гостей в период сниженного спроса.

По данным Expedia, проживание за рубежом осенью 2026 года в среднем примерно на 7% дешевле, чем летом. На отдельных направлениях, в частности в Албуфейре и Фару на юге Португалии, в регионе Алгарве, а также на греческих островах Миконос и Кос, разница достигает 30%. Самым выгодным месяцем для осенних путешествий Expedia называет ноябрь: проживание за границей в этот период в среднем на 10% дешевле летних цен.

Сколько стоит поездка за границу на поезде

Отдельно при планировании бюджета нужно учесть железнодорожный билет.

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В 2026 году. Укрзализныця проиндексировала примерно на 20% тарифы на проезд в вагонах СВ международных поездов для отправлений с апреля. В других категориях международных вагонов тарифы не изменились.

В то же время стоимость поездки зависит от конкретного маршрута, категории вагона и условий перевозки, поэтому окончательную сумму следует уточнять при выборе конкретного рейса.

Куда можно поехать на поезде осенью

Среди международных направлений Укрзализныци — Польша, Венгрия, Австрия, Чехия, Словакия, Молдова и другие европейские страны. Часть маршрутов предполагает пересадку на европейские поезда.

В частности, через Перемышль пассажиры могут продолжить путешествие в направлении польских городов, а также Германии. Некоторые международные рейсы доступны из Закарпатья — в частности, в направлении Венгрии и Австрии. Актуальное расписание и доступные рейсы зависят от даты поездки.

Как сэкономить на поездке

Сократить общие расходы можно, если сравнить несколько дат и не ограничиваться только ценой железнодорожного билета. При планировании стоит отдельно учесть проживание, питание, местный транспорт и возможные расходы на пересадки.

Также перед покупкой билета нужно проверить расписание именно на выбранную дату. В международном сообщении периодичность отдельных рейсов может меняться, поэтому летнее расписание не стоит автоматически переносить на осенние месяцы. Актуальные рейсы Укрзализныця публикует в своем сервисе международных сообщений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить компенсацию за сорванную поездку от авиакомпании, перевозчика, отеля или сервиса бронирования. В то же время дополнительные выплаты в отдельных случаях считаются доходом и могут облагаться налогом. Поэтому при планировании поездки стоит учитывать не только расходы на билеты и проживание.

Также Новини.LIVE писали, что перед отпуском украинцы могут столкнуться с мошенническими схемами при бронировании поездок. Мошенники могут предлагать поддельные варианты отдыха или требовать предоплату, после чего исчезают. Поэтому перед оплатой билетов или жилья важно проверять продавца и условия бронирования.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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