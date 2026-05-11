Выплата в 1 800 грн: кто и где может получить помощь от Красного Креста

Весной 2026 года в одной из украинских громад действует программа финансовой помощи от представительства Красного Креста. В ее рамках социально уязвимые категории граждан могут получить единовременную денежную помощь, рассчитанную на шесть месяцев.



Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сообщение организаторов.

Кто и где может получить помощь от Красного Креста

Как отмечается, речь идет о реализации проекта поддержки под названием "Помощь в реагировании на национальные кризисы, гуманитарные операции и укрепление устойчивости". Она распространяется на уязвимое население прифронтовых громад Сумской области.

"Общественная организация "Сумская областная организация Общества Красного Креста Украины" начинает реализацию программы "Денежной помощи для уязвимого населения прифронтовых громад" в рамках проекта "Помощь в реагировании на национальные кризисы, гуманитарные операции и укрепление устойчивости", при поддержке Государственного департамента США", — говорится в сообщении.



Проект призван помочь с базовыми потребностями во время войны. Речь идет о покупке продуктов, лекарств, оплаты жилищно-коммунальных услуг, транспорта и одежды. Кроме того, выплаты помогут:

снизить финансовые трудности в бюджетах семей;

предотвратить появление задолженности и потребности в экономии на самом необходимом.

Проект охватывает несколько старостинских округов Путивльской городской громады Сумского региона. Обратиться за выплатами могут жители таких округов:

Зиновского;

Бабинского;

Волокитинского;

Вязенского;

Зареччанского;

Рудневского.

В приоритете будут такие уязвимые категории:

Внутренние переселенцы; Родители, воспитывающие от двух несовершеннолетних детей; Одинокие родители/опекуны, имеющие несовершеннолетних детей; Семьи, где есть лица с инвалидностью; Домохозяйства с людьми от 65 лет; Одинокие женщины с детьми; Малообеспеченные семьи.

Размер финансовой помощи и контакты

Финансовая поддержка Сумской областной организации Общества Красного Креста Украины составляет 10 800 грн для каждого в семье. Предусматривается единовременная выплата, которая рассчитана на шесть месяцев (то есть по 1 800 грн ежемесячно).

Жители Путивльской городской громады могут уточнить возможность оформления помощи по следующему контакту (пн-пт 10:00-15:00): +38 (095) 570-37-53.

