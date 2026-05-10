Единовременная денежная помощь в 1500 гривен - кто из украинцев получит выплату в мае

Деньги, люди в парке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Новую выплату в 1 500 гривен от государства в апреле получила лишь часть населения. Другим получателям единовременную денежную помощь начислят уже в мае. Это касается "новых" претендентов на выплаты и тех украинцев, которые остались без денег в прошлом месяце.

Об этом сообщила начальник главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Винницкой области Елена Корчака, передает Новини.LIVE.

Кому начислят деньги в мае

По словам Елены Корчаки, по 1 500 гривен гражданам начислят до 25 мая. Денежную помощь выплатят тем, кому:

пенсия или социальная помощь назначалась до 1 апреля 2026 года;

выплаты не успели начислить в апрельский период из-за технических или процедурных проблем.

"В апреле людям начислялась помощь или пенсия, а уже в мае доплатить им соответствующую единовременную помощь", — сказала Корчак.

Читайте также:

Как получить единовременное пособие

Начисление дополнительной финансовой помощи происходит в автоматическом режиме. Деньги будут зачисляться на те же банковские счета, на которые людям поступают пенсия или социальная помощь. Украинцам, которые пользуются услугами Укрпошты, выплату отдают с очередной пенсией.

Кому выплачивают единовременную денежную помощь

Выплата поступает:

людям пожилого возраста;

людям с инвалидностью;

малообеспеченным семьям;

внутренне перемещенным лицам (ВПЛ);

многодетным семьям и одиноким родителям;

получателям базовых социальных выплат.

Для тех, кто относится сразу к нескольким категориям получателей сумма не меняется и составляет 1 500 гривен.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцы из Черниговской области могут получить по 10 800 гривен помощи на каждого члена семьи. Финансовую поддержку окажет Датский совет по делам беженцев (DRC). Известно, каким условиям нужно соответствовать, чтобы начислили финподдержку.

Еще Новини.LIVE писали, что в мае украинцы из прифронтовых и пострадавших от атак громад получат финансовую поддержку от Норвегии. Денежная помощь рассчитана на жителей Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областей.