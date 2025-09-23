Выплата пенсий в Украине — кому грозит блокировка счетов и как действовать

Кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине пенсионерам может грозить потеря выплат в связи с блокировкой банковских счетов. Несмотря на законодательные гарантии неприкосновенности социальных выплат, украинцы продолжают сталкиваться с арестами из-за задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом рассказал юрист и активист общественной организации "Социальное движение" Виталий Дудин, пишет Соцпортал.

Реклама

Читайте также:

Блокировка карт, куда поступает пенсия

Юрист отметил, что законодательство прямо запрещает арестовывать средства социальных выплат и пенсий. Однако если на карту поступили средства из других источников, даже на символическую сумму в 1 грн, исполнительная служба может инициировать блокировку денег.

"Если на такой счет попадает хотя бы 1 гривна не из пенсии или социальной помощи, он автоматически теряет специальный статус. Тогда исполнительная служба имеет право заблокировать все деньги", — отметил специалист.

По словам юриста, в Украине снятие блокировки счетов преимущественно происходит в судебном порядке.

Несмотря на военное положение, продолжаются аресты пенсионных карт. Такое явление приобретает массовость.

При этом сами исполнители получают финансовые выгоды от соответствующих действий.

"Исполнители зарабатывают на этом дополнительно, получая 10% от взысканной суммы", — пояснил эксперт.

Как гражданам получить доступ к заблокированным средствам

Государство гарантирует защиту прав граждан, которым блокировали средства. По информации Министерства юстиции, хотя по правилам, запрещен арест средств со счета целевого назначения для соцвыплат, пенсий, зарплат или стипендий, однако они могут не действовать. В ведомстве объяснили, что проблемой является то, что банки открывают для соцвыплат стандартные текущие счета и лишь условно их называют социальными или пенсионными. В связи с этим система их блокирует.

Если уж счет заблокировали, закон дает право гражданам-должникам использовать определенную сумму денег. Речь идет размер в две минимальные зарплаты. В 2025 году доступна сумма в 16 тыс. грн/месяц.

Для получения доступа к средствам, граждане должны обратиться к исполнителю и написать специальное заявление с просьбой определить текущий счет на расходные операции. Важно предоставить номер счета и указать банковское финучреждение.

По правилам, исполнитель обязан в течение двух рабочих дней принять соответствующее постановление и передать такую информацию в банк.

Предусматриваются следующие случаи для снятия ареста:

погашена вся задолженная сумма;

исполнительный документ не подлежит исполнению;

подошло к концу действие исполнительного производства;

возвращен в суд исполнительный документ;

принято решение, отменяющее меры обеспечения иска.

Ранее мы писали, что в ПФУ уточнили, в каких случаях гражданам могут приостанавливать выплаты пенсий. Там рассказали, как узнать причину и как возобновить.

Также мы рассказывали, кому из граждан предоставляется право на пенсию, превышающую средний уровень. Речь идет о минимальной выплате на уровне 9,5 тыс. грн.