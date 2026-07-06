Платежи в Ощадбанке: что нужно знать клиентам, отправившим деньги на чужой счет

Человек держит в руке карту Ощадбанка, мужчина со смартфоном. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Люди не застрахованы от ошибок. Из-за спешки или невнимательности очень легко ввести не ту цифру и нажать не ту кнопку, и всё — платеж отправлен, но не по назначению. Редакция Новини.LIVE выясняла, как действовать в таких ситуациях клиентам Ощадбанка.

Подробнее об ошибочных платежах

Если деньги по ошибке отправлены на счет или номер мобильного телефона, которого не существует, то ничего страшного не произойдет. Банк сразу сообщит, что выполнить операцию невозможно из-за неправильно указанных реквизитов, а сам платеж будет отклонен. Сумма, которую вы планировали перечислить, так и останется на вашем счете.

Можно ли отменить операцию в Ощадбанке, если платеж отправили не туда

Проблемы возникнут, если по ошибке отправить денежный перевод, например, на другой номер карты. В Ощадбанке отмечают, что в таком случае отменить операцию уже не удастся.

"Все процессы обработки платежей автоматизированы, поэтому отменить операцию самостоятельно невозможно", — говорится в сообщении.

В Ощадбанке объяснили, как действовать клиентам, если отправили деньги не туда. Скриншот: Мобильный Ощад

Если вы ошиблись в реквизитах получателя, такой платеж может быть автоматически возвращен на счет отправителя, если получатель не может его принять. В противном случае нужно обращаться к тому, кому были отправлены деньги.

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