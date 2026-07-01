В Ощад24/7 действуют лимиты на операции: жесткие ограничения в июле

Смартфон в руках, банк. Фото: Freepik, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" будут обязаны соблюдать правила и ограничения в отношении финансовых операций, осуществляемых через мобильное приложение и веб-банкинг "Ощад24/7". Соблюдение соответствующих мер позволит защитить средства на счетах от мошенников.

Об актуальных правилах рассказывает издание Новини.LIVE.

Какие ограничения будут действовать в "Ощад24/7" в июле

Усиленные требования предусмотрены постановлением № 58 Национального банка Украины (НБУ) "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

По информации государственного банковского учреждения, в июле продолжат действовать введенные ранее ограничения на денежные переводы через приложение и портал "Ощад24/7" в целях обеспечения безопасности.

Среди актуальных ограничений на онлайн-операции:

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Лимиты на суммы денежных переводов в определенный период суток с наибольшей активностью мошенников;

Ограничения на объемы отправлений, требующих дополнительного подтверждения посредством SMS-сообщения на номер телефона;

Индивидуальные ограничения на кредитные лимиты для онлайн-расчетов.

В частности, в период суток, когда наблюдается наибольшая активность мошенников, будет действовать запрет на переводы сумм свыше 10 000 грн на другие банковские карты. Такое ограничение установлено на ночное время.

Что касается необходимости дополнительного подтверждения при переводах, то запрещено отправлять суммы свыше 1 000 грн без согласия посредством SMS-подтверждения на финансовый номер телефона отправителя.

В целом лимиты на исходящие P2P-переводы и переводы по реквизитам составят до 100 000 грн в месяц. Ограничение на покупку валюты — не более 50 000 грн в месяц (эквивалент).

Ограничения на личные кредитные онлайн-лимиты банк установит с учетом платежеспособности и уровня доходов клиентов. В частности, будет сложно получить крупную сумму студентам и пенсионерам с низкими доходами, а также тем, у кого есть долги в других банках.

Правила осуществления переводов в "Ощад 24/7"

Процедура осуществления переводов между картами банка в "Ощад 24/7" требует выполнения всего нескольких шагов:

в меню необходимо выбрать "Переводы";

войти в раздел "Переводы между картами"

выбрать необходимый вид перевода;

указать карту, на которую необходимо совершить перевод;

ввести номер карты получателя или отсканировать ее;

согласиться со списанием комиссии;

ввести код подтверждения.

Для осуществления перевода на карту другого финансового учреждения необходимо:

в разделе "Переводы" выбрать "На карту другого банка";

указать банковскую карту, с которой будет выполнен перевод;

указать номер карты, на которую нужно перевести деньги, и сумму;

согласиться со снятием комиссии;

ввести код для подтверждения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что иногда в Ощадбанке возникают проблемы с работой приложения после операций с денежными средствами. В банке пояснили, что трудности с вводом паролей и входом в систему могут быть вызваны техническими проблемами. В таком случае рекомендуется выполнить операции чуть позже.

Еще Новини.LIVE сообщали, кому необходимо заменить карты Ощадбанка. Это нужно сделать владельцам карт, срок действия которых истек в феврале 2022 года. Аннулированы только те карты, по которым не наблюдалось никаких операций с января 2025 года или на остатке которых отсутствовали средства. Для тех, кто находится за границей, доступен вариант обновления карты по нотариальной доверенности.