Ощадбанк расширил функционал приложения: чем полезны новые опции

В приложении Ощадбанка появились новые сервисы: как работают
Государственное финучреждение "Ощадбанк" обновило функционал приложения "Мобильный Ощад", добавив несколько новых опций. В частности, теперь клиентам доступен раздел с акциями и специальными предложениями, где будут собраны преимущества от Visa, Mastercard и партнеров банка.
О том, какие именно возможности появились в приложении, рассказывают Новини.LIVE.
Подробнее о новых сервисах в приложении Ощадбанка
Согласно информации, в Ощадбанке в очередной раз произошло усовершенствование цифровых сервисов, призванных сделать взаимодействие клиентов с финучреждением максимально комфортным и выгодным.
Теперь для клиентов в приложении "Мобильный Ощад" стали доступны сразу три дополнительные услуги.
"Обновили "Мобильный Ощад"! Чтобы ваш банкинг в смартфоне стал удобнее, мы добавили три опции. Продолжаем работать, чтобы чаще удивлять вас новыми обновлениями!", — говорится в сообщении.
Речь идет о появлении следующих цифровых возможностей:
- Раздел "Ценные бумаги"
В нем клиенты смогут просматривать список приобретенных облигаций. Также там можно будет формировать выписки по финансовым операциям.
- Раздел настройки уведомлений
Соответствующий сервис позволит выбрать удобный формат уведомлений от Ощадбанка. На выбор будут доступны: либо бесплатные Push-уведомления, либо платные SMS/Viber.
- Раздел акций и специальных предложений
В нем клиенты смогут получить исчерпывающий перечень бонусов, преимуществ от Visa, Mastercard и банковских партнеров, а также выбрать выгодные возможности именно для себя.
Что еще изменилось в цифровых сервисах Ощадбанка
Ранее Ощадбанк добавил услугу, которая значительно упростила процесс аутентификации клиентов в системе BANK ID Нацбанка.
Клиенты могут оперативно и безопасно подтверждать свою личность при авторизации в мобильном приложении "Дія" и на других электронных платформах.
Благодаря такой опции можно пройти аутентификацию:
- без необходимости ввода данных платежной карты;
- без ожидания отправки OTP-кода.
Ранее Новини.LIVE сообщали, для кого из клиентов изменились тарифы Ощадбанка с 1 июля. Финучреждение решило скорректировать некоторые правила по ряду операций. Они касаются тарифного пакета под названием MORE. В частности, теперь не взимается комиссия при пополнении счетов наличными без карты через POS-терминалы.
Еще Новини.LIVE рассказывали, какие правила предусмотрены для смены PIN-кодов к картам Ощадбанка. Согласно тарифам, для такой услуги действует отдельный тариф, предусматривающий отсутствие комиссии за первую попытку. Однако каждая следующая уже потребует оплаты. Сумма одинакова для всех видов карт.