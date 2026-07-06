Платежі в Ощадбанку: що мають знати клієнти, які відправили гроші на чужий рахунок

Людина тримає в руці картку Ощадбанку, чоловік зі смартфоном. Фото: Новини.LIVE, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Люди не застраховані від помилок. Через поспіх чи неуважність дуже легко можна ввести не ту цифру і натистнути не ту кнопку, і все — платіж відправлено, але не за призначенням. Редакція Новини.LIVE дізнавалася, як діяти у таких ситуаціях клієнтам Ощадбанку.

Детальніше про помилкові платежі

Якщо гроші помилково відправити на рахунок чи номер мобільного, якого не існує, тоді нічого стращного не відбудеться. Банк одразу підкаже, що виконати операцію неможливо через неправильно вказані реквізити, а сам платіж буде відхилено. Сума, яку ви планували переказати, так і залишиться на вашому рахунку.

Чи можна скасувати операцію в Ощадбанку, якщо платіж відправили не туди

Проблеми виникнуть, якщо помилково відправити грошовий переказ, наприклад, на інший номер картки. В Ощадбанку зазначають, що у такому разі скасувати операцію вже не вдасться.

"Всі процеси обробки платежів автоматизовано, тому скасувати операцію самостійно неможливо", — йдеться у повідомленні.

В Ощадбанку пояснили, як діяти клієнтам, якщо відправили гроші не туди. Скриншот: Мобільний Ощад

Якщо ви помилися в реквізитах отримувача, такий платіж може бути автоматично повернутий на рахунок відправника., якщо отримувач не може його прийняти. В іншому випадку потрібно звертатися до того, кому були відправлені гроші.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк оновив свої цифрові сервіси. Тепер у "Мобільному Ощаді" є одразу три нові послуги.

Ще Новини.LIVE писали, що з 1 липня Ощадбанк частково оновив тарифи. Зміни торкнулися деяких операцій.Наприклад, тепер в тарифному пакеті MORE відсутня комісія за поповнення рахунків готівкою.