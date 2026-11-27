Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Ошибки при начислении зарплаты случаются, и порой работники получают больше денег, чем им положено. Впоследствии работодатель может попросить вернуть эту сумму или решить вычесть ее из следующей зарплаты. Однако в некоторых случаях закон позволяет работнику оставить эти деньги себе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инспекцию по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

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Когда работник может не возвращать лишние деньги

Статья 1215 Гражданского кодекса Украины защищает работников в случаях, когда работодатель по ошибке выплатил им больше денег. Оставить переплату себе можно, если одновременно выполняются три условия:

работодатель выплатил деньги добровольно;

при подсчете зарплаты не было допущено арифметических ошибок;

работник действовал честно и не пытался получить лишние деньги обманным путем.

Например, бухгалтер неправильно подсчитал зарплату. Вместо 18 000 гривен работнику начислили 20 000 гривен. В таком случае у работодателя есть основания требовать возврата лишних 2 000 гривен.

Совершенно иная ситуация, когда работнику назначили надбавку, а через некоторое время выяснилось, что по закону она ему не полагалась. При таких обстоятельствах, если работник действовал добросовестно, деньги можно оставить себе. При этом доказывать ошибку в расчетах или обман со стороны работника должен именно работодатель.

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Может ли работодатель удержать деньги из следующей зарплаты

Вычесть лишние деньги из следующей зарплаты работодатель может только при определенных условиях:

переплата возникла из-за ошибки в расчетах;

работник согласен с причиной и суммой удержания;

приказ о возврате денег был издан в течение месяца со дня ошибочной выплаты.

Месяц отсчитывается именно со дня выплаты зарплаты, а не с момента, когда бухгалтер заметил ошибку. Существуют также ограничения по сумме. При каждой выплате зарплаты общий размер удержаний может составлять до 20% от суммы, которую работник должен получить, и не более.

Что говорит Верховный Суд

Подобную ситуацию Верховный Суд рассмотрел 20 июня 2018 года по делу № 501/2500/15-ц. Работодатель пытался через суд вернуть деньги, которые выплатил работнице за работу по совместительству. Однако суды встали на сторону женщины.

Деньги ей выплатили добровольно, арифметических ошибок при начислении зарплаты не было, а доказательств обмана со стороны работницы работодатель так и не предоставил. Верховный Суд подтвердил, что неправильное применение законодательства и ошибка в подсчетах — это разные вещи.

Что делать, если работодатель требует вернуть зарплату

Прежде чем возвращать деньги, нужно попросить работодателя предоставить письменный расчет переплаты и документы, подтверждающие ошибку. Работник имеет право знать, сколько денег ему начислили, какую сумму хотят вычесть из зарплаты и на каком основании.

Если есть сомнения относительно законности требования или размера переплаты, о своем несогласии лучше уведомить работодателя в письменной форме. При необходимости можно обратиться за помощью к юристу.

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