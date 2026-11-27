Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Помилки під час нарахування зарплати трапляються, і часом працівники отримують більше грошей, ніж їм належить. Згодом роботодавець може попросити повернути цю суму або вирішити вирахувати її з наступної зарплати. Однак закон у деяких випадках дозволяє працівнику залишити ці гроші собі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

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Коли працівник може не повертати зайві гроші

Стаття 1215 Цивільного кодексу України захищає працівників у випадках, коли роботодавець помилково виплатив їм більше грошей. Залишити переплату собі можна, якщо одночасно виконуються три умови:

роботодавець виплатив гроші добровільно;

під час підрахунку зарплати обійшлося без арифметичних помилок;

працівник діяв чесно та не намагався отримати зайві гроші обманом.

Наприклад, бухгалтер неправильно підрахував зарплату. Замість 18 000 гривень працівнику нарахували 20 000 гривень. У такому випадку роботодавець має підстави вимагати повернення зайвих 2 000 гривень.

Зовсім інша ситуація, коли працівнику призначили надбавку, а через деякий час з'ясувалося, що за законом вона йому не належала. За таких обставин, якщо працівник діяв добросовісно, гроші можна залишити собі. При цьому доводити помилку в розрахунках або обман з боку працівника має саме роботодавець.

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Чи може роботодавець забрати гроші з наступної зарплати

Вирахувати зайві гроші з наступної зарплати роботодавець може лише за певних умов:

переплата виникла через помилку в підрахунках;

працівник погоджується з причиною та сумою відрахування;

наказ про повернення грошей видали протягом місяця з дня помилкової виплати.

Місяць відраховують саме з дня виплати зарплати, а не з моменту, коли бухгалтер помітив помилку. Є й обмеження щодо суми. Під час кожної виплати зарплати загальний розмір відрахувань може становити до 20% суми, яку працівник має отримати, і не більше.

Що каже Верховний Суд

Подібну ситуацію Верховний Суд розглянув 20 червня 2018 року у справі № 501/2500/15-ц. Роботодавець намагався через суд повернути гроші, які виплатив працівниці за роботу за сумісництвом. Однак суди стали на бік жінки.

Гроші їй виплатили добровільно, арифметичних помилок під час нарахування зарплати не було, а доказів обману з боку працівниці роботодавець так і не надав. Верховний Суд підтвердив, що неправильне застосування законодавства та помилка в підрахунках — це різні речі.

Що робити, якщо роботодавець вимагає повернути зарплату

Перш ніж повертати гроші, потрібно попросити роботодавця надати письмовий розрахунок переплати та документи, які підтверджують помилку. Працівник має право знати, скільки грошей йому нарахували, яку суму хочуть вирахувати із зарплати та на якій підставі.

Якщо є сумніви щодо законності вимоги або розміру переплати, про свою незгоду краще повідомити роботодавця письмово. За потреби можна звернутися по допомогу до юриста.

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