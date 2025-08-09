Замена карт Ощадбанка — в какие отделения надо обращаться

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали о правилах замены старых пластиковых карт. Там уточнили, нужно ли в таком случае идти именно в те отделения, где были оформлены.

Об этом говорится в сообщении представителей Ощадбанка в соцсети Facebook.

Требование замены старых карт Ощадбанка

На странице госбанка в соцсети некоторые граждане обращаются с просьбой объяснить правила перевыпуска карт, срок действия которых истек с июля 2025 года. В частности, просят уточнить, можно ли осуществить процедуру замены в любом офисе банка.

"Вопрос к работникам банка. У меня завершился срок действия пенсионной карты, надо получать новую. Сначала получала карту в Днепре, но сейчас проживаю в другом месте в Украине. Можно ли получить (перевыпустить) новую пенсионную карту в любом ближайшем отделении, или придется ехать в Днепр?", — говорится в одном из обращений.

Объяснение Ощадбанка

Как отметил сотрудник банка, на фоне военного положения Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия платежных карт до 31 декабря 2025 года без необходимости замены пластика. Соответствующее продление для большинства состоялось автоматически, однако часть карт аннулировали. А именно:

для тех, чей срок действия завершился в течение февраля 2022-го — марта этого года и по которым в январе-феврале текущего года (включительно) была осуществлена как минимум одна операция в банковских кассах, банкоматах или терминалах;

для тех, срок действия которых подошел к концу в феврале 2022-го — марте 2025-го, а на счете полностью отсутствуют средства, не проводились операции за последние полгода.

Также для клиентов не введено никаких ограничений по замене старых карт в банковской сети. То есть соответствующий сервис не привязан к адресу отделения, где была выдана карта.

Кроме того, граждане могут уточнить информацию о возможности онлайн-перевыпуска карты по контактному номеру банка.

"Перевыпустить карту можно, обратившись в любое отделение банка. Также вы можете позвонить с финансового номера в контакт-центр 0800210800, так консультант проверит возможность перевыпуска карты дистанционно", — пояснил представитель банка.

