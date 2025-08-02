PIN-код Ощадбанку — про які нюанси можуть не знати клієнти

Жінка тримає смартфон та картку. Фото: Freepik

Зміна PIN-коду є одним із засобів безпеки коштів і запобігання несанкціонованого доступу до рахунків. У держфінустанові "Ощадбанк" назвали важливі нюанси щодо коду картки та уточнили, які передбачені комісії.

Про це йдеться у матеріалах Ощадбанку.

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Навіщо регулярно оновлювати PIN-код картки

Оскільки час від часу з'являються скарги на списання коштів, представники Ощадбанку радять самостійно контролювати безпеку своєї картки. Там зазначають, що іноді клієнти самі допускають з необережності розкриття коду.

У зв'язку з цим рекомендують регулярно оновлювати PIN-код, особливо якщо доводиться часто користуватися банкоматами чи терміналами, або ж в разі підозри, що PIN-код могли підгледіти.

"Робіть запит на отримання коду аутентифікації безпосередньо перед встановленням PIN-коду. Не повідомляйте нікому код аутентифікації та PIN-код по карті", — пояснюють у банку.

Нюанси в комісії за зміну PIN-коду

Також у банку повідомляють, що можливість зміни PIN-коду може стати корисною для тих, хто часто забуває поточні паролі. Його можна змінити на більш зручний для запам'ятовування.

Проте варто пам'ятати, що послуга за певних умов є платною. На такий сервіс поширюється особлива тарифікація. Так, якщо у клієнтів виникла потреба замінити PIN-код, то в разі першої спроби комісія не передбачена.

Проте за всі наступні спроби автоматично списуватимуть по 15 грн. Така вартість передбачена офіційними тарифами банку.

Уникнути сплати можна, якщо робити відповідну процедуру через "Мобільний Ощад". Там послуга надалі залишається безплатною.

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