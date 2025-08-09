Заміна карт Ощадбанку — в які відділення треба звертатися

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли про правила заміни старих пластикових карт. Там уточнили, чи потрібно у такому разі йти саме до тих відділень, де були оформлені.

Про це йдеться у повідомленні представників Ощадбанку у соцмережі Facebook.

Вимога заміни старих карт Ощадбанку

На сторінці держбанку у соцмережі деякі громадяни звертаються з проханням пояснити правила перевипуску карт, термін дії яких закінчився з липня 2025 року. Зокрема, просять уточнити, чи можна здійснити процедуру заміни у будь-якому офісі банку.

"Запитання до працівників банку. У мене завершився термін дії пенсійної картки, треба отримувати нову. Спочатку отримувала картку у Дніпрі, але зараз проживаю в іншому місці в Україні. Чи можна отримати (перевипустити) нову пенсійну картку у будь-якому найближчому відділенні, чи доведеться їхати до Дніпра?", — йдеться в одному зі звернень.

Пояснення Ощадбанку

Як зазначив співробітник банку, на тлі воєнного стану Ощадбанк для зручності клієнтів продовжив термін дії платіжних карток до 31 грудня 2025 року без необхідності заміни пластику. Відповідне продовження для більшості відбулось автоматично, однак частину карт анулювали. А саме:

для тих, чий термін дії завершився протягом лютого 2022-го — березня цього року та за якими у січні-лютому поточного року (включно) була здійснена щонайменше одна операція в банківських касах, банкоматах чи терміналах;

для тих, термін дії яких добіг кінця у лютому 2022-го — березні 2025-го, а на рахунку повністю відсутні кошти, не проводились операції за останні пів року.

Також для клієнтів не запроваджено жодних обмежень щодо заміни старих карт у банківській мережі. Тобто відповідний сервіс не прив'язаний до адреси відділення, де було видано карту.

Окрім того, громадяни можуть уточнити інформацію що можливості онлайн-перевипуску картки за контактним номером банку.

" Перевипустити картку можна, звернувшись до будь-якого відділення банку. Також ви можете зателефонувати з фінансового номера до контакт-центру 0800210800, так консультант перевірить можливість перевипуску картки дистанційно", — пояснив представник банку.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у Fb

