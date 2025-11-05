Видео
Главная Финансы Доступ к счетам пенсионеров — почему Ощадбанк начал блокировку

Доступ к счетам пенсионеров — почему Ощадбанк начал блокировку

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 06:01
обновлено: 16:07
Ощадбанк после идентификации блокирует пенсионерам доступ к средствам — причины и как действовать
Банковское отделение в столице. Фото: Новини.LIVE

Клиентам государственного финучреждения "Ощадбанк" с ноября 2025 года начали блокировать доступ к счетам после процедуры видеоидентификации, которую необходимо было пройти некоторым категориям граждан до конца октября. Украинцев ранее предупреждали об угрозах в случае несоблюдения требований.

Об этом говорится на портале "Минфин" в разделе, где можно оставлять отзывы.

Читайте также:

Блокировка доступа к приложению Ощадбанк после идентификации

К финучреждению обратилась одна из гражданок с вопросом, почему после прохождения процедуры видеоидентификации заблокировали возможность осуществления любых финансовых операций по карте, куда поступает пенсия.

Блокировка доступа касается женщины, которая находится на территории, неподконтрольной Украине. Она отметила, что прошла видеоидентификацию, однако после этого ей сделали невозможным доступ к деньгам.

"Если пенсионер прошел идентификацию в ПФ и ему выплачивают пенсию, почему Ощадбанк блокирует приложение и не дает возможности пользоваться своей пенсией?", — говорится в сообщении.

Ощадбанк
Скриншот обращения. Источник: Минфин

Что стоит знать об идентификации

Ранее в Ощадбанке отмечали, что причины блокировки по счетам могут быть разными. В частности, если доступ заблокировали после идентификации, то это означает, что граждане не смогли ее пройти. Для разблокировки необходимо личное прибытие в банковское отделение.

Также в Пенсионном фонде предупреждали, что граждане могут потерять доступ к выплатам на картах с 1 ноября, если не пройдут процедуру идентификации и не предоставят сообщение о неполучении аналогичных выплат от российских органов пенсионного обеспечения.

Касалось такое требование таких категорий граждан:

  • которые продолжают жить на оккупированных территориях;
  • выехали на подконтрольную Украине территорию;
  • находятся за границей.

Ранее мы писали о новых угрозах для денег Ощадбанка. Нужно быть осторожными в случае поступления подозрительных сообщений со ссылками от знакомых, ведь мошенники могут взломать аккаунты.

Еще мы рассказывали об особых правилах закрытия карт в Ощадбанке. Если этого не сделать, то с клиентов будут взимать комиссию за неактивные счета.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
