Ощадбанк обновил срок действия карт — что нужно знать клиентам

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" приняло решение о новом сроке действия платежных карт, который подходит к концу 30 сентября 2024 года. В банке снова облегчили жизнь клиентам, автоматически пролонгировав конечную дату.

Об этом говорится в сообщении главы правления Ощадбанка Сергея Наумова в Telegram.

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Как отметил Наумов, Ощадбанк изменил срок действия платежных карт клиентов. В связи с военным положением пролонгировал продолжительность действия карт — на этот раз до 31 декабря этого года. Речь идет о тех, срок которых истек, начиная с февраля 2022 года.

"Продление происходит автоматически", — сообщил руководитель банка.

В то же время, если платежная карта была перевыпущена, то гражданам необходимо обратиться в отделение банка и забрать ее.

Карточки с пролонгированным термином полностью функциональны, ведь ими можно:

производить расчеты в торговых сетях;

снимать наличные в банкоматах.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы жалуются на взыскание комиссии за оплату коммунальных услуг в государственном банке без объявления суммы. Сообщает постфактум о списании средств за услугу "Ощадбанк".

Также мы писали, что клиентка госбанка столкнулась с проблемой снятия наличных со своей валютной карты. Она получила отказ в банке из-за отсутствия физической карты, что вызвало возмущение и заставило сомневаться в современности услуг банка.