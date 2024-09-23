За яких причин Ощадбанк може не видати валюту клієнтки

Ощадбанк не видає валюту з віртуальних карток — яка причина
Клієнтка державного Ощадбанку зіткнулася з проблемою зняття готівки зі своєї валютної картки. Вона отримала відмову в банку через відсутність фізичної картки, що викликало обурення та змусило сумніватися в сучасності послуг банку.
Про це йдеться на порталі Мінфін.
Деталі скарги
Ощадбанк потрапив під критику клієнтки, яка відкрила віртуальну валютну картку для регулярних операцій з валютою. За її словами, при спробі зняти готівку у відділенні їй відмовили через відсутність фізичної картки. Клієнтка висловила своє розчарування, наголосивши, що сучасні банківські послуги повинні враховувати зручність використання віртуальних карток і дозволяти доступ до власних коштів без таких обмежень.
Вона зауважила, що відмова з боку банку змусила її сумніватися у прогресивності Ощадбанку та його відповідності сучасним стандартам фінансових послуг.
На момент публікації банк не надав офіційної відповіді на скаргу клієнтки.
Що ще треба знати
Нагадаємо, Ощадбанк підготував низку нововведень для своїх клієнтів з 1 жовтня 2024 року. Зміни стосуються тарифів і не тільки.
Ми також писали, що у державній фінустанові Ощадбанк розповіли, які запроваджені обмеження на валютні розрахунки за кордоном. З таким питанням звертаються до банку клієнти.
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