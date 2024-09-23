За яких причин Ощадбанк може не видати валюту клієнтки

Відділення банку. Фото: УНІАН

Клієнтка державного Ощадбанку зіткнулася з проблемою зняття готівки зі своєї валютної картки. Вона отримала відмову в банку через відсутність фізичної картки, що викликало обурення та змусило сумніватися в сучасності послуг банку.

Про це йдеться на порталі Мінфін.

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Деталі скарги

Ощадбанк потрапив під критику клієнтки, яка відкрила віртуальну валютну картку для регулярних операцій з валютою. За її словами, при спробі зняти готівку у відділенні їй відмовили через відсутність фізичної картки. Клієнтка висловила своє розчарування, наголосивши, що сучасні банківські послуги повинні враховувати зручність використання віртуальних карток і дозволяти доступ до власних коштів без таких обмежень.

Вона зауважила, що відмова з боку банку змусила її сумніватися у прогресивності Ощадбанку та його відповідності сучасним стандартам фінансових послуг.

Скриншот: Мінфін

На момент публікації банк не надав офіційної відповіді на скаргу клієнтки.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Ощадбанк підготував низку нововведень для своїх клієнтів з 1 жовтня 2024 року. Зміни стосуються тарифів і не тільки.

Ми також писали, що у державній фінустанові Ощадбанк розповіли, які запроваджені обмеження на валютні розрахунки за кордоном. З таким питанням звертаються до банку клієнти.