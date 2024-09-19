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Ощадбанк протиправно списав з рахунку бійця 12 тис. грн — деталі скарги

19 вересня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк зволікає з розблокуванням грошей військового — деталі
Телефон в руках військового. Фото: oda.zht.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "Ощадбанк" кілька місяців зволікає з розблокуванням рахунку за рішенням виконавчої служби. Клієнт, який є військовослужбовцем з інвалідністю, скаржиться на неприйнятне ставлення з боку фінустанови.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Мінфін".

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Як зазначив клієнт в одному з повідомлень, Ощадбанк заблокував кошти за давнім виконавчим провадженням. При цьому виконавець відправив всі документи про закриття провадження і зняття арешту, однак знімати блок банк не поспішає.

"Мінус на картці 12.490, арешт знятий, виконавець відправив повторно запит, але цей банк повна ***. Перевіряється. Відділення за адресою: Київ, пр-т Алішера Навої, 69 (прим. 369). Колись давно було виконавче провадження і Ощадбанк заблокував рахунок. Тобто зробив мінус по картковому рахунку. Але виконавець відправив всі документи про закриття провадження і зняття арешту", — йдеться у повідомленні.

Чоловік, який є військовим з інвалідністю, повідомив, що звернувся особисто до банку, однак відповіді так і не отримав про терміни зняття блокування рахунку. Він обурений таким сервісом з боку держави і не знає, куди можна скаржитися в такій ситуації.

"Вчора був в відділенні банку і там пояснили мені, що цей мінус через провадження, пишіть, кажуть, виконавцю. Я кажу, виконавець все вже відправляв ще 4 місяці тому. Ну, і на цьому все, дівчина більше нічого пояснити не змогла мені. Добре, дзвоню на гарячу лінію, чекаю дуже довго, але почув теж саме, нічого нового. Скажіть, як вирішити це питання з цим найкращим банком в (світі)? Куди скаржитися на нього? Я військовий інвалід, тільки після поранення, бігати по відділеннях я не можу через стан здоров’я. Люди, скажіть, куди скаржитися на цей... банк?", — йдеться у зверненні.

 

Ощадбанк скарги
 Скарга. Джерело: Мінфін

В Ощадбанку на порталі не відреагували не повідомлення військовослужбовця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти Ощадбанку скаржаться на ускладнену процедуру зменшення кредитного ліміту. Зокрема, громадянину довелося кілька разів звертатися особисто до відділення банку, однак його прохання так і не виконали.

Також повідомлялося, що Ощадбанк дав пояснення клієнтам щодо терміну дії платіжних карток, який добігає кінця 30 вересня 2024 року. З таким питанням звертаються громадяни.

Ощадбанк банки банківські карти арешт банківські рахунки блокування

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