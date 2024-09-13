Ощадбанк може без попередження стягнути кошти за послуги — деталі скарги

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці скаржаться на стягнення комісії за сплату комунальних послуг у державному банку без оголошення суми. Повідомляє постфактум про списання коштів за послугу "Ощадбанк".

Про це йдеться на сайті "Мінфін".

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Що не так зі стягненням комісії в Ощадбанку

Одна із клієнток на порталі поскаржилася на фінустанову, розповівши про неприємний досвід під час оплати комунальних послуг зі свого карткового рахунку.

Банк за всю процедуру ніде не згадав про стягнення комісії, лише в самому кінці жінка здогадалась, що банк зняв кошти за послугу. Вона вважає, що банк має працювати прозоро і попереджати клієнтів про всі необхідні суми, які має стягнути за послуги.

"Сплачуючи комунальні послуги через Ощадбанк, випадково звернула увагу, надавши на деталі квитанції, що я сплачую з комісією. При тому, коли сплачую, я бачу суму тільки за сплату послуг, ніде не відображається сума комісії! Навіть сума комісії в застосунку Ощадбанку я не бачу. Лише зайшовши в саму квитанцію, я випадково побачила, що є комісія. Реально — це обман клієнта! Сплачую я свої гроші, ніде не бачу суму комісії, лише після сплати і то, якщо зайти в додаток. В Приват такого немає, ти бачиш реально, яка комісія. А в Ощадбанку у тебе ніби крадуть цю комісію, вона ніде не відображається", — написала вона.

Жінка звернулась до підтримки Ощадбанку і дізналась, що, дійсно, саме таким чином знімається комісія. І якщо людина похилого віку, то вона буде сплачувати, думаючи, що проплата без комісії, бо показує лише суму зняття без комісії. Лише в деталях інформації клієнт може дізнатися про комісію.

"Це дуже підступна схема, не очікувала такого. Будь ласка, змініть це, не потрібно казати ми ж написали, я перечитала перед сплатою і бачила, що сума без комісії знімається. Ви шахрайськи приховуєте і крадете комісію на проплати комунальної послуги. Це вкрай неправильно!", — наголосила клієнтка.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанк уточнили, як обміняти купюри дрібних номіналів на більші, не переплачуючи. Також відомо, що робити зі старими чи пошкодженими банкнотами.

Раніше ми писали, що у державному "Ощадбанку" розповіли, за яких умов можуть призначати своїм клієнтам персонального менеджера. Це залежить від сум, якими оперує громадянин.