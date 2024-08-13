Ощадбанк обновит тарифы для клиентов с 1 октября — детали изменений

Банковская карта. Фото: oschadbank.ua

В государственном финучреждении "Ощадбанк" решили изменить тарифную политику с 1 октября 2024 года. Новые цены коснутся разных видов карт.

Об этом говорится на официальном сайте банковского учреждения.

Читайте также:

Обновление тарифов в Ощадбанке с 1 октября

Как отмечает пресс-служба Ощадбанка, изменения в тарифы за обслуживание счетов с использованием платежных карт внесли за решением продуктового комитета банка.

Тарифы для корпоративных карт банка:

размер комиссии за снятие средств в банкоматах Ощадбанка — 0,9% (не менее 5 гривен) ;

; услуга по информированию через SMS-сообщение — 25 гривен в месяц.

Тарифы для остальных карт:

детские карточки — повышен лимит бесплатного снятия средств с 2 тысяч до 3 тысяч гривен в месяц ;

; зарплатные, пенсионные и социальные карты — стоимость SMS-сообщений будет составлять 15 гривен в месяц , Viber — без изменений;

, Viber — без изменений; частные и кредитные карты — стоимость SMS-сообщений составит 25 гривен в месяц , Viber — 15 гривен в месяц ;

, Viber — ; стоимость Push-сообщений — 0 гривен.

Ознакомиться с изменениями по тарифам Ощадбанка можно по ссылке или в отделениях банка.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" жалуются на противоправное открытие договоров на страхование. В банке объяснили, в каких случаях возможно открытие таких договоров.

Также писали, что Ощадбанк ограничивает доступ клиентов к своим средствам во время обычных карточных операций. Одна клиентка сообщила, что банк без предупреждения ввел ограничения на использование средств.