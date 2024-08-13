Ощадбанк обновит тарифы для клиентов с 1 октября — детали изменений

Ощадбанк изменит тарифы для карт — кто будет платить больше
В государственном финучреждении "Ощадбанк" решили изменить тарифную политику с 1 октября 2024 года. Новые цены коснутся разных видов карт.
Об этом говорится на официальном сайте банковского учреждения.
Обновление тарифов в Ощадбанке с 1 октября
Как отмечает пресс-служба Ощадбанка, изменения в тарифы за обслуживание счетов с использованием платежных карт внесли за решением продуктового комитета банка.
Тарифы для корпоративных карт банка:
- размер комиссии за снятие средств в банкоматах Ощадбанка — 0,9% (не менее 5 гривен);
- услуга по информированию через SMS-сообщение — 25 гривен в месяц.
Тарифы для остальных карт:
- детские карточки — повышен лимит бесплатного снятия средств с 2 тысяч до 3 тысяч гривен в месяц;
- зарплатные, пенсионные и социальные карты — стоимость SMS-сообщений будет составлять 15 гривен в месяц, Viber — без изменений;
- частные и кредитные карты — стоимость SMS-сообщений составит 25 гривен в месяц, Viber — 15 гривен в месяц;
- стоимость Push-сообщений — 0 гривен.
Ознакомиться с изменениями по тарифам Ощадбанка можно по ссылке или в отделениях банка.
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" жалуются на противоправное открытие договоров на страхование. В банке объяснили, в каких случаях возможно открытие таких договоров.
Также писали, что Ощадбанк ограничивает доступ клиентов к своим средствам во время обычных карточных операций. Одна клиентка сообщила, что банк без предупреждения ввел ограничения на использование средств.
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