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Ощадбанк изменит тарифы для карт — кто будет платить больше

13 августа 2024 09:34
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк обновит тарифы для клиентов с 1 октября — детали изменений
Банковская карта. Фото: oschadbank.ua
Ксения Симонова - Редактор

В государственном финучреждении "Ощадбанк" решили изменить тарифную политику с 1 октября 2024 года. Новые цены коснутся разных видов карт.

Об этом говорится на официальном сайте банковского учреждения.

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Как отмечает пресс-служба Ощадбанка, изменения в тарифы за обслуживание счетов с использованием платежных карт внесли за решением продуктового комитета банка.

Тарифы для корпоративных карт банка:

  • размер комиссии за снятие средств в банкоматах Ощадбанка — 0,9% (не менее 5 гривен);
  • услуга по информированию через SMS-сообщение — 25 гривен в месяц.

Тарифы для остальных карт:

  • детские карточки — повышен лимит бесплатного снятия средств с 2 тысяч до 3 тысяч гривен в месяц;
  • зарплатные, пенсионные и социальные карты — стоимость SMS-сообщений будет составлять 15 гривен в месяц, Viber — без изменений;
  • частные и кредитные карты — стоимость SMS-сообщений составит 25 гривен в месяц, Viber — 15 гривен в месяц;
  • стоимость Push-сообщений — 0 гривен.

Ознакомиться с изменениями по тарифам Ощадбанка можно по ссылке или в отделениях банка.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты государственного учреждения "Ощадбанк" жалуются на противоправное открытие договоров на страхование. В банке объяснили, в каких случаях возможно открытие таких договоров.

Также писали, что Ощадбанк ограничивает доступ клиентов к своим средствам во время обычных карточных операций. Одна клиентка сообщила, что банк без предупреждения ввел ограничения на использование средств.

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