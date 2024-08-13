Ощадбанк оформлює клієнтам договори страхування — чи можна відмовитись

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" скаржаться на протиправне відкриття договорів на страхування. У банку пояснили, в яких випадках можливе відкриття таких угод.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Законність відкриття Ощадбанком договорів страхування

В одному з повідомлень клієнтка поскаржилась, що працівник банку, попри її небажання, уклав додатково договір на страхування. Вона вважає такі дії шахрайськими з боку банку.

"Чи можна вирішити питання із шахрайськими діями працівників відділення вашого банку у місті Балаклія? Як вони могли під виглядом платіжної картки укласти договір на страхування? Чому вони прийняли літню жінку за дурепу, чому вона повинна плакати вам на гарячу лінію, тому що її обдурили?", — йдеться у скарзі.

Відповідь працівників Ощадбанку

У банку відреагували на повідомлення, зазначивши, що не йдеться про шахрайство, адже працівники фінустанови дійсно можуть пропонувати додаткові послуги, куди входить пропозиція страхування, однак такі рішення клієнти можуть ухвалювати виключно самостійно.

"Вітаю, я співробітник головного офісу Ощадбанку. При відкритті картки чи оформленні інших продуктів, працівники дійсно можуть запропонувати додаткові послуги такі як страхування, але рішення щодо його оформлення клієнт приймає завжди самостійно", — написав представник банку, додавши рішення про розірвання відповідного договору страхування з клієнткою.

Також в Ощадбанку повідомили про появу нової шахрайської схеми. Махінація, завдяки якій можуть отримати доступ до рахунку через мобільний застосунок, має такий алгоритм:

шахраї телефонують від імені іншої банківської установи та запитують про наміри клієнта користуватись платіжною карткою;

клієнт сповіщає, що користується рахунком, наприклад, Ощадбанку, і йому пропонують закрити картку іншої фінустанови;

операція відбувається через набір на телефоні номеру *21+380ХХХХХХХХХ# (переадресація всіх викликів мобільних операторів "Київстар", Vodafone, lifecell).

"Запам’ятайте: шахраї, які бажають отримати доступ до вашого фінансового рахунку, часто діють за допомогою телефонних дзвінків. Ніколи не погоджуйтесь на введення невідомих вам цифрових комбінацій, не надавайте фінансових та особистих даних", — повідомили у банку.

Про підозрілі або неправомірні дії радять повідомляти:

через зворотний зв'язок у застосунку Ощад;

на сайті Ощадбанку;

за телефоном контакт-центру: 0800210800.

Скарга. Джерело: Ощадбанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка державного Ощадбанку, намагаючись отримати грошову допомогу за інтернет-оголошенням, потрапила на шахрайський сайт. Після переходу за посиланням з її картки було незаконно списано 109 700 гривень. Жінка вимагала банк повернути кошти, але отримала відмову.

Раніше ми писали, що державний Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до власних коштів під час звичайних карткових операцій. Одна клієнтка повідомила, що банк без попередження ввів обмеження на використання її коштів.