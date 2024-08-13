Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ощадбанк відкриває клієнтам договори страхування — чи законні такі дії arrow

Ощадбанк відкриває клієнтам договори страхування — чи законні такі дії

13 серпня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк оформлює клієнтам договори страхування — чи можна відмовитись
Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк" скаржаться на протиправне відкриття договорів на страхування. У банку пояснили, в яких випадках можливе відкриття таких угод.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Законність відкриття Ощадбанком договорів страхування

В одному з повідомлень клієнтка поскаржилась, що працівник банку, попри її небажання, уклав додатково договір на страхування. Вона вважає такі дії шахрайськими з боку банку.

"Чи можна вирішити питання із шахрайськими діями працівників відділення вашого банку у місті Балаклія? Як вони могли під виглядом платіжної картки укласти договір на страхування? Чому вони прийняли літню жінку за дурепу, чому вона повинна плакати вам на гарячу лінію, тому що її обдурили?", — йдеться у скарзі.

Відповідь працівників Ощадбанку

У банку відреагували на повідомлення, зазначивши, що не йдеться про шахрайство, адже працівники фінустанови дійсно можуть пропонувати додаткові послуги, куди входить пропозиція страхування, однак такі рішення клієнти можуть ухвалювати виключно самостійно.

"Вітаю, я співробітник головного офісу Ощадбанку. При відкритті картки чи оформленні інших продуктів, працівники дійсно можуть запропонувати додаткові послуги такі як страхування, але рішення щодо його оформлення клієнт приймає завжди самостійно", — написав представник банку, додавши рішення про розірвання відповідного договору страхування з клієнткою.

Також в Ощадбанку повідомили про появу нової шахрайської схеми. Махінація, завдяки якій можуть отримати доступ до рахунку через мобільний застосунок, має такий алгоритм:

  • шахраї телефонують від імені іншої банківської установи та запитують про наміри клієнта користуватись платіжною карткою;
  • клієнт сповіщає, що користується рахунком, наприклад, Ощадбанку, і йому пропонують закрити картку іншої фінустанови;
  • операція відбувається через набір на телефоні номеру *21+380ХХХХХХХХХ# (переадресація всіх викликів мобільних операторів "Київстар", Vodafone, lifecell).

"Запам’ятайте: шахраї, які бажають отримати доступ до вашого фінансового рахунку, часто діють за допомогою телефонних дзвінків. Ніколи не погоджуйтесь на введення невідомих вам цифрових комбінацій, не надавайте фінансових та особистих даних", — повідомили у банку.

Про підозрілі або неправомірні дії радять повідомляти:

  • через зворотний зв'язок у застосунку Ощад;
  • на сайті Ощадбанку;
  • за телефоном контакт-центру: 0800210800.

 

Ощадбанк скарга
Скарга. Джерело: Ощадбанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка державного Ощадбанку, намагаючись отримати грошову допомогу за інтернет-оголошенням, потрапила на шахрайський сайт. Після переходу за посиланням з її картки було незаконно списано 109 700 гривень. Жінка вимагала банк повернути кошти, але отримала відмову.

Раніше ми писали, що державний Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до власних коштів під час звичайних карткових операцій. Одна клієнтка повідомила, що банк без попередження ввів обмеження на використання її коштів.

правила Ощадбанк банки шахрайство страхування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:16 Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС

07:01 ПриватБанк відмовляє в кредиті "єОселя" — хто не підпадає під критерії

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:44 Келлі Осборн пожартувала про свою вагу на культовому телешоу

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

06:30 Навчання під час бронювання — чи можливо це

06:10 Середня пенсія в Україні зросла — скільки пенсіонери отримають у серпні

06:07 Не прийшов до ТЦК за повісткою про уточнення даних — яке покарання загрожує

06:01 Ощадбанк відкриває клієнтам договори страхування — чи законні такі дії

07:16 Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС

07:01 ПриватБанк відмовляє в кредиті "єОселя" — хто не підпадає під критерії

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:44 Келлі Осборн пожартувала про свою вагу на культовому телешоу

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

06:30 Навчання під час бронювання — чи можливо це

06:10 Середня пенсія в Україні зросла — скільки пенсіонери отримають у серпні

06:07 Не прийшов до ТЦК за повісткою про уточнення даних — яке покарання загрожує

06:01 Ощадбанк відкриває клієнтам договори страхування — чи законні такі дії

Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

01:40 Ляшко розповів про підсумки першого засідання Ради з відновлення "Охматдиту"

12 серпня 2024
Text

21:48 Ляшко назвав строки відновлення Охматдиту та пояснив відповідальність по витратах бюджету

Text

17:53 Незаконний перетин кордону — у ДПСУ відповіли, чи зросла кількість спроб

Text

17:50 Розширення плацдарму в Курській області та пожежа на ЗАЕС — ефір Вечір.LIVE

Text

15:59 Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Text

15:45 Нардеп пояснив, хто винен у призначенні хабарників на державні посади

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія перекидає сили під Курськ, погрози Лукашенка та пожежа на ЗАЕС — ефір День.LIVE

Text

11:06 Експерт пояснив, чому збільшення податків не допоможуть поповнити держбюджет України

Text

08:00 Полонені кадирівці в Курську та екстрена заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

11 серпня 2024
Text

22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови