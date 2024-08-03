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Ощадбанк "помилково" видає картки з обслуговуванням у 3,6 тис. грн — деталі

3 серпня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк поставив на потік помилкову видачу карток із захмарною комісією
Банківські картки. Фото: oschadbank.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Працівники держфінустанови "Ощадбанк" відкривають елітні зарплатні картки із захмарними комісіями з обслуговування. Громадян не ставлять про це відома.

Про це повідомляється порталі Minfin.

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Як йдеться в одній зі скарг, клієнтка Ощадбанку не уточнила у представника банку тип оформленої нової зарплатної картки, який відкрили. Виявилось, що з неї щомісяця будуть списувати по 300 гривень комісії. Тоді як працівниця банку запевнила, що обслуговування буде безкоштовне.

Жінка звернулась до представників банку на порталі з проханням пояснити, чому оформили банківську картку з високою комісією.

"Добрий день! Кегичівське відділення Ощадбанку, працівник Марія. Видала зарплатну карту в якої комісія за обслуговування 300 грн за місяць. Впевнивши, що обслуговування по даній картці буде безкоштовним. Прошу розібратися в даній ситуації. Дякую!", — йдеться у повідомленні.

 

Ощадбанк скарги
Скріншот. Джерело: Мінфін

У банку не відреагували на звернення громадянки. Водночас, на порталі зустрічаються аналогічні скарги клієнтів. Тобто представники банку вже не вперше "помилково" видають елітні зарплатні картки "Платинум" простим громадянам з річним обслуговуванням у 3,6 тис. грн.

Після чого клієнтам доводиться звертатися у відділення повторно за переоформленням карти.

 

Ощадбанк скарги
Скріншот. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Раніше ми писали, "Ощадбанк" порушує терміни розблокування рахунків на основі постанов виконавчої служби. У результаті — клієнти не мають доступу до власних коштів.

Також ми писали, що Нацбанк виписав штраф АТ "Ощадбанк". За порушення вимог законодавства державна банківська установа має сплатити 170 тис. гривень.

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