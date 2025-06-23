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Главная Финансы Ощадбанк задерживает переводы — по какой причине так происходит

Ощадбанк задерживает переводы — по какой причине так происходит

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Дата публикации 23 июня 2025 06:01
Денежные переводы через Ощадбанк — что не понравилось клиентке
Человек напротив отделения Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ключові моменти Подробнее о задержках зачислений в Ощадбанке Что ответили в Ощадбанке Что еще надо знать

В украинских банках установлены разные сроки для зачисления оплат за предоставленные услуги. Например, в государственном Ощадбанке платеж могут зачислить через несколько дней после оплаты.

На задержку зачислений пожаловалась одна из клиенток Ощадбанка под одним из сообщений в социальной сети Facebook.

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Как написала гражданка, оплату за услуги "ожидают неделями, часто карты вообще не работают, поэтому выполнить какие-то банковские операции невозможно".

"Банк ничего не делает для улучшения сервиса", — говорится в сообщении.

Что ответили в Ощадбанке 

В Ощадбанке отреагировали на жалобу украинки. Представитель финучреждения пояснил, что как правило, переводы осуществляются сразу, но стандартные сроки выполнения финопераций — от двух часов до трех дней.

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Клиентка Ощадбанка о работе финучреждения. Скриншот: Facebook

"Если у вас возникают вопросы относительно неуспешности осуществления платежа, для предметной проверки, рекомендуем звонить в наш контакт-центр 0 800 210 800, который работает круглосуточно. Ощадбанк ведет системную работу над повышением надежности операций, стабильностью работы карт и общим удобством обслуживания", — объяснили в Ощадбанке.

Что еще надо знать

Клиентов Ощадбанка, которые выехали за границу, лишили возможностью пользоваться некоторыми услугами. Например, украинцы не смогут получить бумажную справку о счетах - для этого человек должен лично прибыть в отделение банка.

Напомним, некоторым клиентам Ощадбанка надо заменить банковские карты. У некоторых граждан срок действия карт закончится 1 июля 2025 года.

Еще мы рассказывали, что Ощадбанк блокирует счета клиентов. Все из-за финансового мониторинга.

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Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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