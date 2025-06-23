Грошові перекази через Ощадбанк — що не сподобалося клієнтці

Ощадбанк затримує перекази — з якої причини так стається
В українських банках встановлені різні терміни для зарахування оплат за надані послуги. Наприклад, у державному Ощадбанку платіж можуть зарахувати за декілька днів після оплати.
На затримку зарахувань поскаржилася одна із клієнток Ощадбанку під одним із дописів у соціальній мережі Facebook.
Детальніше про затримки зарахувань в Ощадбанку
Як написала громадянка, оплату за послуги "очікують тижнями, часто картки взагалі не працюють, тож виконати якісь банківські операції неможливо.
"Банк нічого не робить для покращення сервісу", — йдеться у повідомленні.
В Ощадбанку відреагували на скаргу українки. Представник фінустанови пояснив, що як правило, перекази здійснюються одразу, але стандартні терміни виконання фіноперацій — від двох годин до трьох днів.
"Якщо у вас виникають питання щодо неуспішності здійснення платежу, для предметної перевірки, рекомендуємо телефонувати до нашого контакт-центру 0 800 210 800, який працює цілодобово. Ощадбанк веде системну роботу над підвищенням надійності операцій, стабільністю роботи карток і загальною зручністю обслуговування", — пояснили в Ощадбанку.
Що ще треба знати
Клієнтів Ощадбанку, які виїхали за кордон, позбавили можливістю користуватися деякими послугами. Наприклад, українці не зможуть отримати паперову довідку про рахунки — для цього людина має особисто прибути у відділення банку.
Нагадаємо, деяким клієнтам Ощадбанку треба замінити банківські картки. У декого з громадян термін дії карток закінчиться 1 липня 2025 року.
Ще ми розповідали, що Ощадбанк блокує рахунки клієнтів. Усе через фінансовий моніторинг.
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