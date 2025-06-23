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Головна Фінанси Ощадбанк затримує перекази — з якої причини так стається

Ощадбанк затримує перекази — з якої причини так стається

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Дата публікації: 23 червня 2025 06:01
Грошові перекази через Ощадбанк — що не сподобалося клієнтці
Людина навпроти відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Детальніше про затримки зарахувань в Ощадбанку Що ще треба знати

В українських банках встановлені різні терміни для зарахування оплат за надані послуги. Наприклад, у державному Ощадбанку платіж можуть зарахувати за декілька днів після оплати. 

На затримку зарахувань поскаржилася одна із клієнток Ощадбанку під одним із дописів у соціальній мережі Facebook.

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Детальніше про затримки зарахувань в Ощадбанку

Як написала громадянка, оплату за послуги "очікують тижнями, часто картки взагалі не працюють, тож виконати якісь банківські операції неможливо.

"Банк нічого не робить для покращення сервісу", — йдеться у повідомленні. 

В Ощадбанку відреагували на скаргу українки. Представник фінустанови пояснив, що як правило, перекази здійснюються одразу, але стандартні терміни виконання фіноперацій — від двох годин до трьох днів.

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Клієнтка Ощадбанку про роботу фінустанови. Скриншот: Facebook

"Якщо у вас виникають питання щодо неуспішності здійснення платежу, для предметної перевірки, рекомендуємо телефонувати до нашого контакт-центру 0 800 210 800, який працює цілодобово. Ощадбанк веде системну роботу над підвищенням надійності операцій, стабільністю роботи карток і загальною зручністю обслуговування", — пояснили в Ощадбанку. 

Що ще треба знати 

Клієнтів Ощадбанку, які виїхали за кордон, позбавили можливістю користуватися деякими послугами. Наприклад, українці не зможуть отримати паперову довідку про рахунки — для цього людина має особисто прибути у відділення банку. 

Нагадаємо, деяким клієнтам Ощадбанку треба замінити банківські картки. У декого з громадян термін дії карток закінчиться 1 липня 2025 року. 

Ще ми розповідали, що Ощадбанк блокує рахунки клієнтів. Усе через фінансовий моніторинг. 

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Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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