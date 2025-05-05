Арест счетов в Ощадбанке — почему банк долго отменяет ограничения

Карточка Ощадбанка лежит на деньгах. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Исполнительная служба в Украине на основании решения судов может заблокировать гражданам их банковские счета. Доступ к собственным деньгам теряют украинцы, которые, например, имеют долги перед банками, или вовремя не платили алименты, штрафы или налоги. Чтобы счета разблокировали, людям нужно полностью рассчитаться с долгами, но некоторые украинские банки могут очень долго снимать арест с карточек своих клиентов.

Такая проблема возникла у одного из клиентов Ощадбанка, говорится в разделе Отзывы на сайте Минфина.

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На что пожаловался клиент Ощадбанка

Как рассказала гражданка, она имеет зарплатную карту в государственном Ощадбанке. Этот счет заблокировали после обращения частного исполнителя в связи с задолженностью в 4 137 гривен. Причем банк установил ограничения на все счета своего клиента — даже на те что были закрыты давно.

Впоследствии, по словам клиента, задолженность списали с его зарплаты, а частный исполнитель направил в банк документы о снятии ареста со счетов. Впрочем, ограничения продолжают действовать.

"По всем моим картам, даже тем, что уже давно не действуют в этом банке, так и стоит минус 4 137 гривен. А на зарплатной карте стоит минус 2 900 гривен, хотя кредитов я в Ощаде не оформляла, это просто моя зарплатная карта", — рассказала женщина.

Решить эту проблему ей до сих пор не удалось, поскольку банк настаивает на том, что у клиента есть долг перед финансовым учреждением.

Ранее мы рассказывали, как клиенты Ощадбанка могут разблокировать свои карты. Для этого можно позвонить в контакт-центр.

Также недавно в Ощадбанке предупредили, кто из клиентов потеряет доступ к картам с 30 июня 2025 года. Дистанционно восстановить действие карты у граждан не получится.