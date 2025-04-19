Як зняти арешт з заблокованих рахунків — українцям пояснили

Людина стоїть біля банкомата. Фото: УНІАН

Українські суди навіть під час повномасштабної війни можуть зобов’язати виконавчу службу примусово стягнути заборгованість з банківських рахунків громадян. Це означає, що рахунок можуть повністю заблокувати, а людина залишиться без доступу до власних грошей.

Тим часом у Міністерстві юстиції України пояснили, чи можуть українці відновити доступ до своїх карток, особливо якщо на них зберігається зарплата чи соціальні виплати.

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Які рахунки можуть арештувати та як зняти обмеження

Під арешт можуть потрапити усі кошти фізичної особи — незалежно від їхнього призначення. Рішення про це приймають державний чи приватний виконавець.

Щодо зняття обмежень то, якщо ми говоримо про банківський рахунок, на який людина отримує соціальну допомогу, пенсію, зарплату чи стипендію, то таку картку не мали б арештовувати, оскільки це забороняє закон. Та на практиці банки часто використовують звичайні поточні рахунки для цих виплат через технічні обмеження. Тож якщо під обмеження потрапив такий рахунок, потрібно:

звернутися до держвиконавця та написати заяву про скасування арешту;

надати документи, які підтверджують призначення рахунку — довідку з банку або від роботодавця, ПФУ чи іншого органу, який перераховує гроші.

Арешт реально скасувати повністю. Це можливо:

після того, як закінчиться виконавче провадження;

якщо виконавчий документ повернуть до суду;

у разі скасування заходів забезпечення позову;

якщо увесь борг було сплачено;

якщо з’ясується, що документ не підлягає виконанню або боржник більше не зобовʼязаний його виконувати.

Нагадаємо, НБУ у 2025 році встановив українцям ліміти на карткові транзакції. Так, громадянам заборонили відправляти на картки інших фізичних осіб понад 150 тис. грн на місяць.

Також ми розповідали, що НБУ хоче зробити грошові перекази більш прозорими, тому вимагає від банків інформувати клієнтів про кінцевих учасників транзакцій.