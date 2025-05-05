Арешт рахунків в Ощадбанку — чому банк довго скасовує обмеження

Картка Ощадбанку лежить на грошах. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Виконавча служба в Україні на підставі рішення судів може заблокувати громадянам їхні банківські рахунки. Доступ до власних грошей втрачають українці, які наприклад, мають борги перед банками, або вчасно не платили аліменти, штрафи чи податки. Щоби рахунки розблокували, людям потрібно повністю розрахується з боргами, та деякі українські банки можуть дуже довго знімати арешт з карток своїх клієнтів.

Така проблема виникла в одного з клієнтів Ощадбанку, йдеться у розділі Відгуки на сайті Мінфіна.

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Як розповіла громадянка, вона має зарплатну картку в державному Ощадбанку. Цей рахунок заблокували після звернення приватного виконавця у зв'язку із заборгованістю у 4 137 гривень. При чому банк встановив обмеження на усі рахунки свого клієнта — навіть на ті що були закриті давно.

Згодом, за словами клієнта, заборгованість списали з його зарплати, а приватний виконавець надіслав у банк документи про зняття арешту з рахунків. Втім, обмеження продовжують діяти.

"По всім моїм карткам, навіть тим, що вже давно не діють у цьому банку, так і стоїть мінус 4 137 гривень. А на зарплатній карті стоїть мінус 2 900 гривень, хоча кредитів я в Ощаді не оформлювала, це просто моя зарплатна картка", — розповіла жінка.

Розв'язати цю проблему їй досі не вдалося, оскільки банк наполягає на тому, що клієнта має борг перед фінансовою установою.

Раніше ми розповідали, як клієнти Ощадбанку можуть розблокувати свої картки. Для цього можна зателефонувати в контакт-центр.

Також нещодавно в Ощадбанку попередили, хто з клієнтів втратить доступ до карток з 30 червня 2025 року. Дистанційно відновити дію картки в громадян не вийде.