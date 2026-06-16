В Ощадбанке пенсионеров заставляют платить за дополнительные услуги: можно ли отказаться

Карта в руках женщины, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном "Ощадбанке" пенсионерам при переоформлении банковских карт могут предлагать на платной основе договоры страхования. В финансовом учреждении пояснили, можно ли отказаться от такого предложения при возобновлении карты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал Минфина, где клиенты оставляют отзывы о работе банков.

Право на страхование клиентов в Ощадбанке

Как следует из одного из сообщений, пожилой гражданке во время процедуры обновления "Карты киевлянина" сотрудник банка предложил заключить договор на страхование. Соответствующая услуга является платной.

Также он предупредил, что якобы в случае отказа — переоформление карты будет невозможно.

"Моя мама посетила отделение банка в г. Киев, ул. Кловский спуск, 12. Оператор банка сообщил, что маме нужно оформить обязательный полис страхования жизни. Без оформления полиса карту не продлят. Вопрос: объясните и предоставьте, пожалуйста, Указ или положение, где прописана обязанность пенсионера приобрести полис страхования вместе с оформлением карты киевлянина?", — говорится в обращении.

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Объяснение представителей Ощадбанка

Ранее в банке поясняли, что оформление дополнительной услуги по страхованию для клиентов является лишь предложением. Воспользоваться соответствующим правом клиент может исключительно на добровольной основе.

Также в финучреждении просили обращаться с подобными проблемами к операторам, указав адрес отделения, для проведения проверки сотрудников на предмет предоставления недостоверной информации.

Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) регулирует поведение банков и небанковских финансовых учреждений в отношении их клиентов и имеет полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг. В связи с этим граждане также могут обратиться с жалобой в Нацбанк.

Как правило, в Ощадбанке могут рекомендовать услуги по программе страхования "Мое здоровье" от страховой компании "Метлайф". Клиент сам должен решить, нужен ли ему дополнительный сервис. Программа предусматривает следующие преимущества:

начисление выплат сразу по нескольким травмам в случае наступления одной страховой ситуации;

выплату в случае страхового случая сразу по нескольким полисам.

Получить консультации по страхованию можно, обратившись в контакт-центр по номеру телефона: 0 800 21 08 00.

Еще Новини.LIVE рассказывали, какие ограничения на снятие наличных для клиентов действуют в Ощадбанке в июне 2026 года. В частности, в банкомате разрешается снимать от 10 000 до 25 000 грн каждые три часа. Также известно, какой действует лимит на снятие средств в сутки через банкомат.

Ранее Новини.LIVE писали, как изменить установленные ограничения на карточные переводы в Ощадбанке. В частности, полностью отменить лимиты по карте можно через приложение "Мобильный Ощад". Для этого нужно зайти в программу и указать карту, для которой требуется обновление настроек.