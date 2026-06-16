В Ощадбанку пенсіонерів змушують платити за додаткові послуги: чи можна відмовитись

Картка в руках жінки, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" пенсіонерам під час переоформлення банківських карт можуть пропонувати на платній основі договори на страхування. У фінустанові пояснили, чи можна відмовитися від відповідної пропозиції у разі поновлення картки.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на портал Мінфін, де клієнти лишають відгуки про роботу банків.

Право на страхування клієнтів в Ощадбанку

Як випливає з одного з повідомлень, громадянці похилого віку під час процедури поновлення "Картки киянина" працівник банку запропонував укласти договір на страхування. Відповідна послуга є платною.

Також він попередив, що нібито в разі відмови — переоформлення картки буде неможливим.

"Моя мама відвідала відділення банку у м. Київ, вул. Кловський узвіз 12. Оператор банку повідомив, що мамі потрібно оформити обов’язковий поліс страхування життя. Без оформлення полісу картку не поновлять. Питання: поясніть та надайте, будь ласка, Указ чи положення, де прописано про обов’язок пенсіонеру придбати поліс страхування разом з оформленням картки киянина?", — йдеться у зверненні.

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Пояснення представників Ощадбанку

Раніше у банку пояснювали, що оформлення додаткової послуги зі страхування для клієнтів є лише пропозицією. Скористатися відповідним правом клієнт може виключно на добровільній основі.

Також у фінустанові просили звертатися з подібними проблемами до операторів, вказавши адресу відділення, для здійснення перевірки працівників щодо надання недостовірної інформації.

Окрім того, Національний банк України (НБУ) регулює поведінку банків та небанківських фінансових установ щодо їхніх клієнтів та має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг. У зв'язку з цим громадяни також можуть звернутися зі скаргою до Нацбанку.

Як правило в Ощадбанку можуть рекомендувати послуги за програмою страхування "Моє здоров'я" від страхової фірми "Метлайф". Клієнт сам повинен вирішити, чи потрібен додатковий сервіс. Програма передбачає такі переваги:

нарахування виплат одразу за кільома травмами у випадку появи однієї страхової ситуації;

виплату у разі страхового випадку відразу за кількома полісами.

Отримати консультації зі страхування можна, звернувшись до контакт-центру за номером телефону: 0800210800.

Ще Новини.LIVE розповідали, які обмеження на зняття готівки для клієнтів діють в Ощадбанку у червні 2026 року. Зокрема, у банкоматі дозволяється знімати від 10 000 до 25 000 грн кожні три години. Також відомо, який діє ліміт на зняття коштів за добу через банкомат.

Раніше Новини.LIVE писали, як змінити встановлені обмеження на карткові перекази в Ощадбанку. Зокрема, повністю скасувати ліміти за картою можна через застосунок "Мобільний Ощад". Для цього треба зайти до програми та вказати картку, для якої потрібне оновлення налаштування.