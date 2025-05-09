В Ощадбанке доступна платформа Мой ЖК — какие появились возможности

Женщина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В госфинучреждении "Ощадбанк" запустили современную цифровую платформу для Объединений совладельцев многоквартирных домов и управляющих компаний — "Мой ЖК". Также в банке назвали преимущества использования соответствующей платформы.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Реклама

Читайте также:

Подробнее о платформе "Мой ЖК"

Как отметил руководитель Ощадбанка, цифровая платформа "Мой ЖК" для ОСМД и управляющих компаний позволит осуществлять такие действия и операции:

выставлять счета за жилищно-коммунальные услуги;

вести общение с жителями через удобное приложение;

публиковать новости и объявления;

осуществлять онлайн-голосование с подписями через приложение "Дія".

"Если вы управляете ОСМД или управляющей компанией — оставляйте заявку на сайте банка, наши менеджеры все расскажут и помогут с подключением", — сообщил Наумов.

Жители могут легко коммуницировать с управляющими компаниями, ОСМД и делать важные действия. Речь идет о:

создании и слежении за заявками;

просмотре новостей и срочных сообщений;

голосовании и обсуждении текущих вопросов;

создании и просмотре объявлений;

оплате коммунальных услуг;

пользовании банковскими услугами (в частности, заказ карт, перевод средств) через "Ощадбанк".

Как зарегистрироваться в "Мой ЖК"

Для того, чтобы присоединиться к "Мой ЖК", нужно:

скачать "Мой ЖК" на смартфон с App Store или Google Play;

указать номер телефона и получить код подтверждения;

внести данные об адресе дома.

Скриншот. Источник: Ощадбанк

Ранее мы также рассказывали, что в Ощадбанке недоступна одна из услуг в приложении "Ощад24/7" — просмотр истории платежей. В финучреждении сообщили, что действительно произошел сбой.

Также в Ощадбанке рассказали о платном сервисе смс-информирования. Клиенты, которые не желают отдавать за сервис 120 грн, могут его отключить.