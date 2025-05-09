В Ощадбанке доступна платформа Мой ЖК — какие появились возможности

Ощадбанк запустил платформу "Мой ЖК" — что важно знать
В госфинучреждении "Ощадбанк" запустили современную цифровую платформу для Объединений совладельцев многоквартирных домов и управляющих компаний — "Мой ЖК". Также в банке назвали преимущества использования соответствующей платформы.
Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.
Подробнее о платформе "Мой ЖК"
Как отметил руководитель Ощадбанка, цифровая платформа "Мой ЖК" для ОСМД и управляющих компаний позволит осуществлять такие действия и операции:
- выставлять счета за жилищно-коммунальные услуги;
- вести общение с жителями через удобное приложение;
- публиковать новости и объявления;
- осуществлять онлайн-голосование с подписями через приложение "Дія".
"Если вы управляете ОСМД или управляющей компанией — оставляйте заявку на сайте банка, наши менеджеры все расскажут и помогут с подключением", — сообщил Наумов.
Жители могут легко коммуницировать с управляющими компаниями, ОСМД и делать важные действия. Речь идет о:
- создании и слежении за заявками;
- просмотре новостей и срочных сообщений;
- голосовании и обсуждении текущих вопросов;
- создании и просмотре объявлений;
- оплате коммунальных услуг;
- пользовании банковскими услугами (в частности, заказ карт, перевод средств) через "Ощадбанк".
Как зарегистрироваться в "Мой ЖК"
Для того, чтобы присоединиться к "Мой ЖК", нужно:
- скачать "Мой ЖК" на смартфон с App Store или Google Play;
- указать номер телефона и получить код подтверждения;
- внести данные об адресе дома.
Ранее мы также рассказывали, что в Ощадбанке недоступна одна из услуг в приложении "Ощад24/7" — просмотр истории платежей. В финучреждении сообщили, что действительно произошел сбой.
Также в Ощадбанке рассказали о платном сервисе смс-информирования. Клиенты, которые не желают отдавать за сервис 120 грн, могут его отключить.
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