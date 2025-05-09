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Ощадбанк запустил платформу "Мой ЖК" — что важно знать

9 мая 2025 06:01
Ксения Симонова - Редактор
В Ощадбанке доступна платформа Мой ЖК — какие появились возможности
Женщина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В госфинучреждении "Ощадбанк" запустили современную цифровую платформу для Объединений совладельцев многоквартирных домов и управляющих компаний — "Мой ЖК". Также в банке назвали преимущества использования соответствующей платформы.

Об этом сообщил глава правления Ощадбанка Сергей Наумов.

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Подробнее о платформе "Мой ЖК"

Как отметил руководитель Ощадбанка, цифровая платформа "Мой ЖК" для ОСМД и управляющих компаний позволит осуществлять такие действия и операции:

  • выставлять счета за жилищно-коммунальные услуги;
  • вести общение с жителями через удобное приложение;
  • публиковать новости и объявления;
  • осуществлять онлайн-голосование с подписями через приложение "Дія".

"Если вы управляете ОСМД или управляющей компанией — оставляйте заявку на сайте банка, наши менеджеры все расскажут и помогут с подключением", — сообщил Наумов.

Жители могут легко коммуницировать с управляющими компаниями, ОСМД и делать важные действия. Речь идет о:

  • создании и слежении за заявками;
  • просмотре новостей и срочных сообщений;
  • голосовании и обсуждении текущих вопросов;
  • создании и просмотре объявлений;
  • оплате коммунальных услуг;
  • пользовании банковскими услугами (в частности, заказ карт, перевод средств) через "Ощадбанк".

Как зарегистрироваться в "Мой ЖК"

Для того, чтобы присоединиться к "Мой ЖК", нужно:

  • скачать "Мой ЖК" на смартфон с App Store или Google Play;
  • указать номер телефона и получить код подтверждения;
  • внести данные об адресе дома.

 

Ощадбанк
Скриншот. Источник: Ощадбанк

Ранее мы также рассказывали, что в Ощадбанке недоступна одна из услуг в приложении "Ощад24/7" — просмотр истории платежей. В финучреждении сообщили, что действительно произошел сбой.

Также в Ощадбанке рассказали о платном сервисе смс-информирования. Клиенты, которые не желают отдавать за сервис 120 грн, могут его отключить.

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