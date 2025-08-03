Кредитная карта Ощадбанка для путешествий за границу — как оформить онлайн

Кредитка Ощада для расчета за границей — как оформить
В государственном "Ощадбанке" рассказали о возможности оформления кредитной карты для путешествий за границу. В финучреждении уточнили, что получить соответствующую карту со всеми преимуществами граждане могут как в отделении, так и онлайн.
Об этом информирует пресс-служба Ощадбанка.
Кредитные карты для путешествий за границу в Ощадбанке
По информации банка, украинские граждане могут пользоваться кредитными средствами также за рубежом. В связи с этим, в случае планирования путешествия в другие страны, стоит при оформлении кредитной карты выбрать платежную систему, которая распространена именно в тех странах, куда есть намерение прибыть. Речь идет о Visa или Mastercard.
Так, если в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и Юго-Восточной Азии распространены карты Visa, позволяющие осуществлять расчеты в долларах, то в странах Европы и Африки распространены карты Mastercard, позволяющие проводить оплату как в долларах, так и в евро.
"Кредитная карта с кредитным лимитом от Ощада лишена скрытых комиссий и неожиданных ограничений, благодаря чему рассчитываться ею всегда безопасно", — говорится в сообщении.
Как заказать кредитную карту онлайн
Граждане могут оформить кредитную карту для путешествий за границу как в отделении, так и онлайн. В частности, для дистанционной процедуры необходимо обязательно установить приложение Ощад24/7.
В банке отметили, что можно открыть кредитную карту Мое More. Такая процедура доступна онлайн:
- на сайте, подав заявку;
- в чат-боте на сайте;
- в мессенджерах Telegram и Facebook.
Оформление такой кредитной карты в онлайн-режиме буквально мгновенное. От клиента требуют предоставить минимальный пакет документов:
- паспорт гражданина Украины или ID;
- идентификационный код.
Также в такой процедуре понадобится приложение госсервисов Дія. Поэтому перед началом стоит убедиться, что все необходимые документы есть в Дії и активирован Дія.Підпис.
Также в финучреждении дали советы по кредитной карте:
- по возможности нужно возвращать весь долг сразу, ведь так будет выгоднее без уплаты процентов;
- стоит настроить мобильный банкинг, чтобы быть в курсе расходов и комиссий;
- лучше установить лимит оплаты частями.
Ранее мы писали, что в июле текущего года Ощадбанк аннулировал часть пластиковых карт. Там объяснили условия замены и как проверить возможность перевыпуска карты дистанционно.
Также мы рассказывали, что в Ощадбанке уточнили уникальность обновленной карты "Моя кредитка". Среди преимуществ — отсутствие комиссии за снятие кредитных средств и комиссии за обслуживание.
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