Реструктуризировать кредит в Ощадбанке — что должны знать украинцы

Иногда у украинцев возникают ситуации, когда оформленный кредит в банке превращается в настоящее испытание. Впрочем, спасти себя от более серьезной финансовой катастрофы все же можно, если вовремя воспользоваться услугой реструктуризации. Ее предоставляют все украинские банки, среди которых и Ощадбанк.

Что такое реструктуризация кредитной задолженности

Во время этого процесса банк меняет кредитные условия и делает их более лояльными, говорится на сайте Ощадбанка. Таким образом у клиента появляется шанс рассчитаться по кредиту без дополнительной финансовой нагрузки. Новые условия могут включать:

меньшие ежемесячные платежи;

продление срока кредита;

предоставление льготного периода.

Что известно о реструктуризации в Ощадбанке

Ощадбанк позволяет проводить реструктуризацию при наличии карточного кредита, просроченность которого длится не более 88 дней. Таким клиентам могут предложить специальные условия реструктуризации:

уменьшение размера ежемесячного платежа благодаря льготному периоду, который может длиться до 6 месяцев;

урегулирование просроченной задолженности по платежам и процентам;

сохранение кредитной истории без ухудшения.

Как договориться о реструктуризации с Ощадбанком

Можно воспользоваться одним из нескольких вариантов:

позвонить в Контакт-центр банка и оформить реструктуризацию без необходимости посещения отделения;

посетить отделение Ощадбанка в регионе, где оформлен карточный счет, и обратиться к любому менеджеру с паспортом и ИНН;

заказать обратную связь на сайте банка, заполнив соответствующую форму для детальной консультации и оформления реструктуризации.

Клиенты Ощадбанка, которые выехали за пределы Украины и не могут прийти в отделение банка, должны воспользоваться электронной почтой.

