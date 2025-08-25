Реструктуризировать кредит в Ощадбанке — что должны знать украинцы

Видео
Реструктуризация кредита в Ощадбанке — как ее получить

Дата публикации 25 августа 2025 06:01
Иногда у украинцев возникают ситуации, когда оформленный кредит в банке превращается в настоящее испытание. Впрочем, спасти себя от более серьезной финансовой катастрофы все же можно, если вовремя воспользоваться услугой реструктуризации. Ее предоставляют все украинские банки, среди которых и Ощадбанк.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Читайте также:

Что такое реструктуризация кредитной задолженности

Во время этого процесса банк меняет кредитные условия и делает их более лояльными, говорится на сайте Ощадбанка. Таким образом у клиента появляется шанс рассчитаться по кредиту без дополнительной финансовой нагрузки. Новые условия могут включать:

  • меньшие ежемесячные платежи;
  • продление срока кредита;
  • предоставление льготного периода.

Что известно о реструктуризации в Ощадбанке

Ощадбанк позволяет проводить реструктуризацию при наличии карточного кредита, просроченность которого длится не более 88 дней. Таким клиентам могут предложить специальные условия реструктуризации:

  • уменьшение размера ежемесячного платежа благодаря льготному периоду, который может длиться до 6 месяцев;
  • урегулирование просроченной задолженности по платежам и процентам;
  • сохранение кредитной истории без ухудшения.

Как договориться о реструктуризации с Ощадбанком

Можно воспользоваться одним из нескольких вариантов:

  • позвонить в Контакт-центр банка и оформить реструктуризацию без необходимости посещения отделения;
  • посетить отделение Ощадбанка в регионе, где оформлен карточный счет, и обратиться к любому менеджеру с паспортом и ИНН;
  • заказать обратную связь на сайте банка, заполнив соответствующую форму для детальной консультации и оформления реструктуризации.

Клиенты Ощадбанка, которые выехали за пределы Украины и не могут прийти в отделение банка, должны воспользоваться электронной почтой.

Ранее сообщалось, что клиенты Ощадбанка должны пройти важную процедуру. Это касается клиентов, которые хотят пользоваться всеми услугами финучреждения. Узнавайте также, принимают ли в Ощадбанке доллары 1996 года выпуска.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
