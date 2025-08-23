Видео
Оплата золотыми баллами Ощадбанка — где доступен расчет

Дата публикации 23 августа 2025 06:01
Расчет золотыми баллами — Ощадбанк расширил возможности для оплаты
Человек держит банковскую карту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "Ощадбанке" объявили акцию, в рамках которой клиенты смогут рассчитываться за определенные услуги золотыми баллами, накопленными в программе "Mastercard Больше". Такая возможность позволит сэкономить на заправке авто или кофе в дороге в одной из сетей автозаправочных комплексов.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Читайте также:

Подробнее о расчете золотыми баллами Ощадбанка

Как отмечают в финучреждении, заработала совместная акция Ощадбанка и сети АЗК ОККО. Согласно ей, клиенты смогут рассчитываться золотыми баллами, накопленными в программе "Mastercard Больше", при оплате за топливо или за другие продукты.

"Еще больше возможностей от моего Ощада и Mastercard. Теперь при оплате за топливо, любимый кофе или бургер в сети АЗК OKKO можно списывать золотые баллы, накопленные в программе "Mastercard Больше", — говорится в сообщении.

Для того, чтобы накопить золотые баллы, необходимо рассчитываться картой Mastercard от Ощадбанка.

Ощадбанк
Объявление. Источник: Ощадбанк

Как присоединиться к акции Ощадбанка

Клиенты, которые захотят рассчитываться золотыми баллами, накопленными в программе "Mastercard Больше", в сети АЗК ОККО должны соблюсти несколько правил:

  1. Осуществлять расчет картой Mastercard от Ощадбанка для накопления золотых баллов;
  2. Установить приложение "Fishka", зарегистрировавшись по номеру телефона, который был указан при регистрации в программе "Mastercard Больше" (речь идет о программе лояльности, разработанной для владельцев карт Mastercard, что позволяет пользователям накапливать баллы за покупки и обменивать на различные вознаграждения, предложения и скидки).
  3. На кассе ОККО отсканировать карту "Fishka", перед оплатой предупредив кассира о желании списать золотые баллы частично или полностью.

"Приятно, когда можно сэкономить на заправке или кофе в дороге. Мой Ощад. Мои выгодные поездки", — добавили в банке.

Напомним, Ощадбанк запустил акцию по предоставлению скидок при покупке товаров на сумму в 300 грн в одной из торговых сетей. Благодаря этому клиенты смогут несколько сэкономить на покупках.

Также мы рассказывали о том, какие Ощадбанк принимает купюры иностранной валюты для внесения на личные счета. В финучреждении напомнили правила по операциям со старыми долларами.

Ощадбанк деньги акция банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
