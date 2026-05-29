Ощадбанк аннулировал часть карт: кого из клиентов коснулось и как действовать

Государственное финучреждение "Ощадбанк" продлило срок действия для большинства карт, который закончился еще в начале полномасштабной войны, до конца текущего года. Однако банк предупредил клиентов, какие карты обошло автоматическое пролонгирование и будут подлежать аннулированию.

О том, кого коснулось ограничение и как действовать, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кому Ощадбанк продлил срок действия карт

Как известно, госфинучреждение во время военного положения неоднократно продлевало действие старых карт, однако часть из них уже закрыло.

"Обращаем внимание, что срок действия платежных карт автоматически продлен до 31 декабря 2026 года. Это касается карт, срок действия которых завершился начиная с февраля 2022 года", — отмечается в сообщении.

Речь идет о сроке действия для всех банковских продуктов: от детских до премиальных. В частности, в дальнейшем продолжат действовать такие карты:

Дебетовые карты "Моя карта"/Цифровые карты; Карты для выплат для получения пенсий, соцпомощи, стипендий и заработных плат; Карты для детей и подростков; Премиальные карты (Platinum/World Elite/Infinite).

Ранее отмечалось, что очередное пролонгирование подойдет к концу 30 июня текущего года, после чего банк обещал принять новое решение о возможности переноса окончания срока действия, а некоторые из них должен был аннулировать.

Кому не продлили срок действия карт и как действовать

По информации банка, автоматическое продление не коснулось части старых карт. Речь идет о применении двух критериев, которые будут предусматривать соответствующее ограничение для клиентов. Продление срока действия не произойдет для:

тех, по которым их владельцы не осуществляли операции с 1 января 2025 года, или которые не использовали;

тех, остаток средств на счете которых меньше или равен нулю.

Клиенты, карты которых заблокируют, должны обратиться в отделение для перевыпуска. В частности, это можно сделать по доверенности, если человек не может прийти сам или находится за границей.

Если не заменить карту, есть угроза полностью потерять доступ к собственным счетам. Украинцы могут уточнить потребность замены карты, обратившись в банк по таким каналам связи:

контакт-центр: 0-800-210-800;

по веб-звонку на официальном портале;

через звонок в Viber.

Те граждане, которые находятся за пределами страны, могут обратиться в банк по контактному номеру: +38 (044) 247-84-18.

В банке добавили, что в случае, если старая карта до сих пор еще не перевыпущена, получить ее можно в отделении Ощадбанка в любое удобное время.

