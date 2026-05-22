Ощадбанк взимает по 500 грн ежегодно: за что платят клиенты и как сэкономить

В государственном финучреждении "Ощадбанк" для полноценной коммуникации с клиентами и автоматического информирования обо всех операциях предусмотрено несколько видов такой услуги, которые могут существенно отличаться по стоимости. Известно, какой тарифный план предусматривает списание около 500 грн ежегодно за такой сервис и есть ли альтернативы.

Кто из клиентов Ощадбанка платит по 500 грн ежегодно

В 2026 году государственный банк пересмотрел некоторые тарифы на обслуживание текущих счетов клиентов с использованием карт. Новые цены установили только для части тарифных пакетов.

В частности, увеличилась стоимость сервиса информирования клиентов. В настоящее время услуга по получению уведомлений подорожала для трех видов карт от Ощадбанка;

цифровой или физической дебетовой карты для повседневных расчетов "Моя карта";

кредитной карты на условиях тарифного пакета "MORE";

"Детская карта ЛАЙКЬЮ", доступная с 6 лет.

Согласно новым тарифам банка, цены на сообщения в зависимости от каналов поступления следующие:

для SMS-сообщения теперь стоит 40 грн/мес. вместо 25 грн;

для сообщений в Viber составляет 25 грн/мес. вместо 15 грн.

Учитывая это, сервис SMS-сообщений от банковского учреждения за год составляет 480 грн.

По данным банка, те, кто не желают переплачивать за услугу, могут настроить push-уведомления в мобильном приложении "Ощад24/7". Такой тип информирования абсолютно бесплатен.

Правила смены уведомлений от Ощадбанка

Как объясняют в банке, клиенты имеют право самостоятельно выбрать канал информирования. Доступны на выбор:

push-уведомления в Мобильном Ощаде;

информирование в Viber;

сообщения через SMS;

оповещения через E-mail.

Подключить необходимый тип оповещения можно в приложении "Ощад24/7". Для этого нужно:

зайти в настройки;

в меню выбрать "Еще";

перейти в "Настройки";

открыть "Сообщения";

включить уведомления для каждой из карт.

Также включить сообщение или изменить канал можно в чат-боте Ощадбанка в Viber, Telegram или Facebook.

С соответствующим вопросом можно обратиться и в контакт-центр, позвонив по своему номеру, привязанному к карте Ощадбанка: 0 800 210 800 (бесплатно в Украине).

Кроме того, настроить оповещения можно также в отделении Ощадбанка в пределах региона, где открывался счет.

