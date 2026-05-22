Ощадбанк взимает по 500 грн ежегодно: за что платят клиенты и как сэкономить

Комиссии в Ощадбанке: за что взимают 500 грн и как не платить
В государственном финучреждении "Ощадбанк" для полноценной коммуникации с клиентами и автоматического информирования обо всех операциях предусмотрено несколько видов такой услуги, которые могут существенно отличаться по стоимости. Известно, какой тарифный план предусматривает списание около 500 грн ежегодно за такой сервис и есть ли альтернативы.
Об этом говорится в материалах банка, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кто из клиентов Ощадбанка платит по 500 грн ежегодно
В 2026 году государственный банк пересмотрел некоторые тарифы на обслуживание текущих счетов клиентов с использованием карт. Новые цены установили только для части тарифных пакетов.
В частности, увеличилась стоимость сервиса информирования клиентов. В настоящее время услуга по получению уведомлений подорожала для трех видов карт от Ощадбанка;
- цифровой или физической дебетовой карты для повседневных расчетов "Моя карта";
- кредитной карты на условиях тарифного пакета "MORE";
- "Детская карта ЛАЙКЬЮ", доступная с 6 лет.
Согласно новым тарифам банка, цены на сообщения в зависимости от каналов поступления следующие:
- для SMS-сообщения теперь стоит 40 грн/мес. вместо 25 грн;
- для сообщений в Viber составляет 25 грн/мес. вместо 15 грн.
Учитывая это, сервис SMS-сообщений от банковского учреждения за год составляет 480 грн.
По данным банка, те, кто не желают переплачивать за услугу, могут настроить push-уведомления в мобильном приложении "Ощад24/7". Такой тип информирования абсолютно бесплатен.
Правила смены уведомлений от Ощадбанка
Как объясняют в банке, клиенты имеют право самостоятельно выбрать канал информирования. Доступны на выбор:
- push-уведомления в Мобильном Ощаде;
- информирование в Viber;
- сообщения через SMS;
- оповещения через E-mail.
Подключить необходимый тип оповещения можно в приложении "Ощад24/7". Для этого нужно:
- зайти в настройки;
- в меню выбрать "Еще";
- перейти в "Настройки";
- открыть "Сообщения";
- включить уведомления для каждой из карт.
Также включить сообщение или изменить канал можно в чат-боте Ощадбанка в Viber, Telegram или Facebook.
С соответствующим вопросом можно обратиться и в контакт-центр, позвонив по своему номеру, привязанному к карте Ощадбанка: 0 800 210 800 (бесплатно в Украине).
Кроме того, настроить оповещения можно также в отделении Ощадбанка в пределах региона, где открывался счет.
