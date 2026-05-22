Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Комиссии в Ощадбанке: за что взимают 500 грн и как не платить

Комиссии в Ощадбанке: за что взимают 500 грн и как не платить

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 06:01
Ощадбанк взимает по 500 грн ежегодно: за что платят клиенты и как сэкономить
Карта в руках, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "Ощадбанк" для полноценной коммуникации с клиентами и автоматического информирования обо всех операциях предусмотрено несколько видов такой услуги, которые могут существенно отличаться по стоимости. Известно, какой тарифный план предусматривает списание около 500 грн ежегодно за такой сервис и есть ли альтернативы.

Об этом говорится в материалах банка, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто из клиентов Ощадбанка платит по 500 грн ежегодно

В 2026 году государственный банк пересмотрел некоторые тарифы на обслуживание текущих счетов клиентов с использованием карт. Новые цены установили только для части тарифных пакетов.

В частности, увеличилась стоимость сервиса информирования клиентов. В настоящее время услуга по получению уведомлений подорожала для трех видов карт от Ощадбанка;

  • цифровой или физической дебетовой карты для повседневных расчетов "Моя карта";
  • кредитной карты на условиях тарифного пакета "MORE";
  • "Детская карта ЛАЙКЬЮ", доступная с 6 лет.

Согласно новым тарифам банка, цены на сообщения в зависимости от каналов поступления следующие:

Читайте также:
  • для SMS-сообщения теперь стоит 40 грн/мес. вместо 25 грн;
  • для сообщений в Viber составляет 25 грн/мес. вместо 15 грн.

Учитывая это, сервис SMS-сообщений от банковского учреждения за год составляет 480 грн.

По данным банка, те, кто не желают переплачивать за услугу, могут настроить push-уведомления в мобильном приложении "Ощад24/7". Такой тип информирования абсолютно бесплатен.

Правила смены уведомлений от Ощадбанка

Как объясняют в банке, клиенты имеют право самостоятельно выбрать канал информирования. Доступны на выбор:

  • push-уведомления в Мобильном Ощаде;
  • информирование в Viber;
  • сообщения через SMS;
  • оповещения через E-mail.

Подключить необходимый тип оповещения можно в приложении "Ощад24/7". Для этого нужно:

  • зайти в настройки;
  • в меню выбрать "Еще";
  • перейти в "Настройки";
  • открыть "Сообщения";
  • включить уведомления для каждой из карт.

Также включить сообщение или изменить канал можно в чат-боте Ощадбанка в Viber, Telegram или Facebook.

С соответствующим вопросом можно обратиться и в контакт-центр, позвонив по своему номеру, привязанному к карте Ощадбанка: 0 800 210 800 (бесплатно в Украине).

Кроме того, настроить оповещения можно также в отделении Ощадбанка в пределах региона, где открывался счет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк просит клиентов регулярно обновлять данные в рамках закона о финмониторинге. Чтобы избежать ограничений по счетам, нужно добавить актуальную информацию, в частности, по максимальному объему операций (поступлений) ежемесячно. Такое требование касается пенсионеров.

Еще Новини.LIVE писали, что у клиентов могут быть проблемы с авторизацией в "Ощад 24/7" . Некоторым могут заблокировать доступ. В банке объяснили, что причины могут быть разные. В частности, если один аккаунт используется на отдельных гаджетах.

выплаты Ощадбанк
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации