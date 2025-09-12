Актуалізація даних в Ощадбанку — хто має особисто прибути у відділення до жовтня

Люди проходять повз відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі клієнти держфінустанови "Ощадбанк" мають актуалізувати ідентифікаційні дані та особисто прибути у відділення з пакетом документів до жовтня 2025 року. Вимога стосується лише тих, у кого не відбувалось операцій за рахунками щонайменше три роки.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру банку.

Хто має прибути до відділення Ощадбанку до жовтня

В Ощадбанку звернулись до власників банківських карт, за якими не було жодних фінансових операцій останні три роки.

Такі клієнти мусять протягом вересня звернутися до офісу фінустанови для здійснення актуалізації ідентифікаційної інформації, проходження процедури верифікації та отримання коштів з вищевказаних рахунків. Йдеться про фінанси, розміщені як на поточних, так і на депозитних рахунках.

"До 30 вересня 2025 року вам необхідно відвідати АТ "Ощадбанк", щоб отримати кошти по поточних та депозитних рахунках, операції за якими не здійснювались протягом трьох років і більше, а також актуалізувати ідентифікаційні дані та здійснити верифікацію", — наголошується на офіційному порталі банку.

Там зазначили, що в разі звернення до відділення Ощадбанку громадяни мають заздалегідь підготувати такий пакет документів:

український паспорт;

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера (ідентифікаційний код).

Наслідки за ігнорування вимоги Ощадбанку

За інформацією фінустанови, у разі незвернення до відділень банків Ощадбанку з документами із вищевказаною метою, з 1 жовтня 2025 року відбудуться певні зміни. Банк вдасться до таких кроків:

облікуватиме кошти на рахунках як нерухомі вклади;

застосує комісії до нерухомих вкладів, відповідно до тарифної політики.

Тобто, передбачена комісійна винагорода за ведення нерухомих вкладів (крім арештованих та частково виданих за спадщиною) для поточних рахунків у нацвалюті та винагорода за ведення нерухомих вкладів для депозитних рахунків у нацвалюті (комісія передбачена для вкладів, за якими неможлива ідентифікація клієнтів через відсутність в банку вичерпної інформації).

