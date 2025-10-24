Видео
Видео

Ощадбанк заблокировал средства — к какой сумме разрешен доступ

Дата публикации 24 октября 2025 06:01
обновлено: 12:07
Блокировка средств в Ощадбанке — как действовать и какая сумма разрешена к использованию
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинские граждане сталкиваются с блокировкой средств на банковских счетах в государственном финучреждении "Ощадбанк". При таких обстоятельствах необходимо знать, как действовать, и к какой сумме банк обязан предоставить доступ в 2025 году.

Об этом рассказывает редакция Новини.LIVE со ссылкой на информацию портала "Минфин".

Блокировка средств в Ощадбанке

Один из граждан обратился к представителям банка за разъяснением, почему были заблокированы средства на счету Ощадбанка. По его словам, финучреждение не предоставило никаких законных обоснований для применения ограничений.

"18 октября 2025 года Ощадбанк заблокировал сумму на моем счете в размере 5102 грн. Каких-либо законных оснований для ограничения пользования собственными средствами банк не предоставил. Кроме того, банк не обеспечивает надлежащую онлайн-поддержку...", — говорится в сообщении.

Ощадбанк
Скриншот обращения. Источник: Минфин

На портале отметили, что банк не блокирует счета при отсутствии оснований. Для того, чтобы выяснить причины, необходимо обратиться в свое отделение.

Почему банк ограничивает доступ к средствам и другие нюансы

В частности, банк имеет право ограничить доступ к счету, если у гражданина есть какая-либо задолженность, или операции по суммам вызвали сомнение. В рамках закона о финмониторинге с целью выявления и предотвращения незаконного происхождения средств финучреждение имеет право проверять клиентов, анализировать подозрительные действия.

В таком случае на основе решения государственного/частного исполнителя счета в банке могут подлежать даже аресту, независимо от их целевого назначения.

В то же время, чтобы получить доступ к заблокированным средствам после выяснения причин, гражданин может обратиться к исполнителю, написать заявление на пользование разрешенной законодательством суммой. Речь идет об определении текущего счета для расходных операций.

Так, в случае ареста счета из-за долгов, разрешается использовать сумму в размере двух минимальных зарплат. В 2025 году минималка составляет 8 тыс. грн, поэтому речь идет о сумме 16 тыс. грн в месяц.

Также снять арест могут, если должник погасит всю сумму долга, если завершится действие исполнительного производства, на основе решения об отмене мер по обеспечению иска.

Ранее мы писали, что клиенты Ощадбанка могут обратиться к должностным лицам центрального аппарата. Такое право предоставляется в случае наличия сложных проблем, нерешенных иным образом.

Также мы рассказывали, что в Ощадбанке доступна возможность актуализации данных без посещения отделения. Так, клиенты могут обновить информацию в приложении "Ощад 24/7".

Автор:
Ксения Симонова
