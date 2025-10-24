Блокування коштів в Ощадбанку — як діяти та яка сума дозволена до використання

Банківська карта у руках. Фото: Новини.LIVE

Деякі українські громадяни стикаються з блокуванням коштів на банківських рахунках у державній фінустанові "Ощадбанк". За таких обставин необхідно знати, як діяти, та до якої суми банк зобов'язаний надати доступ у 2025 році.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посиланням на інформацію порталу "Мінфін".

Блокування коштів в Ощадбанку

Один з громадян звернувся до представників банку за роз'ясненням, чому були заблоковані кошти на рахунку Ощадбанку. За його словами, фінустанова не надала жодних законних обґрунтувань для застосування обмежень.

"18 жовтня 2025 року Ощадбанк заблокував суму на моєму рахунку в розмірі 5102 грн. Будь-яких законних підстав для обмеження користування власними коштами банк не надав. Крім того, банк не забезпечує належну онлайн-підтримку...", — йдеться у повідомленні.

Скриншот звернення.

На порталі зазначили, що банк не блокує рахунки за відсутності підстав. Для того, щоб з'ясувати причини, необхідно звернутися до свого відділення.

Чому банк обмежує доступ до коштів та інші нюанси

Зокрема, банк має право обмежити доступ до рахунку, якщо у громадянина є будь-яка заборгованість, або операції за сумами викликали сумнів. В рамках закону про фінмоніторинг з метою виявлення та запобігання незаконному походженню коштів фінустанова має право перевіряти клієнтів, аналізувати підозрілі дії.

У такому разі на основі рішення державного/приватного виконавця рахунки в банку можуть підлягати навіть арешту, незалежно від їх цільового призначення.

Водночас, щоб отримати доступ до заблокованих коштів після з'ясування причин, громадянин може звернутися до виконавця, написати заяву на користування дозволеною законодавством сумою. Йдеться про визначення поточного рахунку для видаткових операцій.

Так, у разі арешту рахунку через борги, дозволяється використовувати суму у розмірі двох мінімальних зарплат. У 2025 році мінімалка становить 8 тис. грн, тому йдеться про суму 16 тис. грн на місяць.

Також зняти арешт можуть, якщо боржник погасить усю суму боргу, якщо завершиться дія виконавчого провадження, на основі рішення про скасування заходів щодо забезпечення позову.

