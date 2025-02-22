Ощадбанк заблокировал карту военнослужащего — причиной стали старые фото

Военнослужащий держит телефон. Фото: АрмияInform

Клиент государственного финучреждения "Ощадбанк", который защищает страну на фронте, рассказал о блокировке счета. Причиной стало отсутствие новой фотографии в паспорте военнослужащего.

Об этом говорится на странице военного в Facebook.

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Как отмечается, финучреждение заблокировало карту военного, без наличия арестов из-за долгов, невыплаченных алиментов или других серьезных причин. Ему пришлось ехать в первый еще не оккупированный город, чтобы там узнать, что могло вызвать такие действия со стороны банка.

Там заявили, что в паспорте не вклеена фотография. Боец сообщил, что, согласно постановлению правительства, такие нормы не действуют во время введенного военного положения.

"Оказывается, что постановления Кабинета министров для Ощадбанка не указ. Им все равно, у них свои директивы. То, что Кабмин принял постановление #1202 о том, что паспорт без третьего фото действует во время войны, то их не касаются, но они нас "понимают"...", — написал боец.

Он отметил, что будет возвращаться на фронт, несмотря на плохое здоровье. Там ждут "без паспорта, тысяч дополнительных справок и другого крайне необходимого в гражданской жизни".

Скриншот. Источник: страница бойца ВСУ в FB

Правила во время войны относительно фотографий в паспорте

В Ощадбанке не отреагировали на сообщение военного, размещенное также на странице банка в Facebook.

Согласно постановлению Кабинета Министров от 21 октября 2022 года №1202 "Некоторые вопросы реализации актов законодательства в сфере миграции в условиях военного положения", если во время войны срок действия ID-карты закончился или в паспорт не вклеена фотография, то такой документ может в дальнейшем удостоверять личность гражданина Украины.

"Паспорта граждан Украины в форме карточки, срок действия которых закончился за 30 дней до 24 февраля 2022 года и после 24 февраля 2022 года, и паспорта гражданина Украины образца 1994 года, в которых не вклеена фотография лица в случае достижения им 25- или 45-летнего возраста, срок вклеивания в которых наступил за 30 дней до 24 февраля 2022 года и после 24 февраля 2022 года, являются документами, удостоверяющими личность и подтверждающими гражданство Украины и подлежат обмену или вклеиванию новых фотографий в соответствии с достигнутым возрастом в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения", — говорится в документе.

Ранее мы рассказывали, почему в Ощадбанке требуют предоставить номер телефона в кассах. Там объяснили, что это прописано в правилах договора.

Также сообщали, что в Ощадбанке для некоторых клиентов появились новые возможности в расчетах. Пользователям Android в приложении теперь можно токенизировать карту, присоединив к Google Wallet.