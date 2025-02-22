Ощадбанк заблокував карту військовослужбовця — причиною стали старі фото

Військовослужбовець тримає телефон. Фото: АрміяInform

Клієнт державної фінустанови "Ощадбанк", який захищає країну на фронті, розповів про блокування рахунку. Причиною стала відсутність нової фотокартки у паспорті військовослужбовця.

Про це йдеться на сторінці військового у Facebook.

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Як зазначається, фінустанова заблокувала карту військового без наявності арештів через борги, невиплачених аліментів чи інших серйозних причин. Йому довелося їхати до першого ще не окупованого міста, щоб там дізнатися, що могло викликати такі дії з боку банку.

Там заявили, що в паспорті не вклеєна фотографія. Боєць повідомив, що, згідно з постановою уряду, такі норми не діють під час введеного воєнного стану.

"Виявляється, що постанови Кабінету міністрів для Ощадбанку — не указ. Їм байдуже, в них свої директиви. Те, що Кабмін прийняв постанову #1202 про те, що паспорт без третього фото діє під час війни, то їх не стосується, але вони нас "розуміють"...", — написав боєць.

Він зауважив, що повертатиметься на фронт, попри погане здоров'я. Там чекають "без паспорта, тисяч додаткових довідок та іншого вкрай необхідного в цивільному житті".

Скриншот. Джерело: сторінка бійця ЗСУ у FB

Правила під час війни щодо фотокарток у паспорті

В Ощадбанку не відреагували на повідомлення військового, розміщене також на сторінці банку у Facebook.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 21 жовтня 2022 року №1202 "Деякі питання реалізації актів законодавства у сфері міграції в умовах воєнного стану", якщо під час війни термін дії ID-картки закінчився або у паспорт не вклеєно фотокартку, то такий документ може надалі посвідчувати особу громадянина України.

"Паспорти громадян України у формі картки, строк дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року, та паспорти громадянина України зразка 1994 року, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25- чи 45-річного віку, строк вклеювання до яких настав за 30 днів до 24 лютого 2022 року та після 24 лютого 2022 року, є документами, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України та підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану", — йдеться в документі.

Раніше ми розповідали, чому в Ощадбанку вимагають надати номер телефону у касах. Там пояснили, що це прописано у правилах договору.

Також повідомляли, що в Ощадбанку для деяких клієнтів з'явилися нові можливості у розрахунках. Користувачам Android у застосунку тепер можна токенізувати картку, приєднавши до Google Wallet.